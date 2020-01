Foxes gewinnen gegen dezimierte Villacher mit 4:0

Bozen – Zweites Finalspiel des HCB Südtirol Alperia gegen einen direkten Gegner um die Qualifikation für die Playoff: heute zu Gast in der Eiswelle der EC Panaceo VSV. Den Foxes genügte eine durchschnittliche Leistung, um stark dezimierte Villacher, die mit nur 14 Feldspielern auf dem Eis agierten, mit einem klaren 4:0 in die Schranken zu weisen. Bemerkenswert auch eine erneut starke Vorstellung von Goalie Irving, der bereits sein sechstes Shutout in dieser Saison feierte. Bozen liegt weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz und hat nun die direkte Qualifikation selbst in der Hand.

Das Match

Coach Greg Ireland stand heute erstmals wieder Daniel Glira zur Verfügung, dafür fehlte der von DOPS für einen Spieltag gesperrte Dante Hannoun. Die knapp 3000 Zuschauer sahen einen eher verhaltenen ersten Spielabschnitt mit nur wenigen zwingenden Torchancen. Die erste hatten die Gäste gleich zu Beginn, als Björkstrand durch einen schlechten Wechsel der Weißroten frei zu Schuss kam, Irving war aber aufmerksam. Nach fünf Minuten legte Reid für Collins auf, der die Scheibe aber nicht richtig traf. Die Foxes kamen nur langsam in Schwung: Miceli scheiterte mit einem Wraparound, Giliati entwischte im Konter, spielte Sylvestre an, dessen Schuss im letzten Augenblick von Maxwell abgewehrt wurde, eine Volleyabnahme von Frank aus dem hohen Slot wurde ebenfalls vom Gästetorhüter entschärft. Zeitgleich mit dem Ablauf des ersten Powerplay für die Hausherren gingen diese nach fünfzehn Minuten in Führung: Bardaro spielte von hinter dem Tor auf den im Slot freistehenden Robertson, der direkt übernahm und sein Team in Führung brachte. Kurz vor Drittelende hatte zuerst Insam den zweiten Treffer auf dem Schläger, den Rebound setzte Sylvestre knapp neben das Tor.

Zu Beginn des mittleren Abschnittes prüfte zuerst Pollastrone die Fanghand von Irving, dann konnte Collins einem Distanzschuss von Bacher nicht die entscheidende Richtungsänderung geben. Mitten in einer guten Phase für die Gäste erzielten die Weißroten den zweiten Treffer: Hargrove spielte den freistehenden Frigo (MVP) an, der nicht lange fackelte und zum 2:0 einschoss. Im weiteren Verlauf rettete Maxwell zuerst auf Bardaro und anschließend auf Sylvestre. Nun wurden die Weißroten etwas nachlässig und so kamen die Villacher zu einigen Tormöglichkeiten: zuerst verkürzte Irving dem durchgebrochenen Pollastrone den Winkel, dann fischte er einen Schuss von Ulmer mit der Fanghand und schlussendlich stoppte er ein Solo von Björkstrand mit einem Big Save.

Im Schlussabschnitt gingen den Kärntnern zusehendes die Kräfte aus, da sie mit nur 14 Feldspielern agierten. Nach fünf Minuten war ein herrlicher Doppelpass zwischen Bardaro und abschließendem Schuss von Wiercioch nicht von Erfolg gekrönt, doch das dritte Bozner Tor war nur aufgeschoben. Dieses war Angelo Miceli vorbehalten, der aus extrem spitzem Winkel abzog, die Scheibe fand den Weg via Schulter von Maxwell und Torlatte ins Gästetor. Das Spiel war somit vorzeitig entschieden und der vierte Treffer der Foxes von Bardaro nur mehr Draufgabe: nach einem Sololauf von Giliati kam die Scheibe über Wiercioch zu dem im Slot vergessenen Bardaro, der sich den Puck zurechtlegte und überlegt einschob.

Weiter geht’s am Sonntag mit dem Big Match in der Erste Bank Arena von Wien, wo Bernard & Co. um 17,30 auf die spusu Vienna Capitals treffen. Dieses Match wird live auf Video33 übertragen.

HCB Südtirol Alperia – EC Panaceo VS 4:0 (1:0 – 1:0 – 2:0)

Die Tore: 15:19 PP1 Dennis Robertson (1:0) – 27:02 Luca Frigo (2:0) – 46:07 Angelo Miceli (3:0) – 51:56 Anthony Bardaro (4:0)

Schiedsrichter: Nikolic M./Virta – Schauer/Sparer

Zuschauer: 2810