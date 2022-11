Foxes haben das Siegen nicht verlernt

Bozen – Zweiter Saisonerfolg des HCB Südtirol Alperia gegen den EC KAC, diesmal im Stadion des Gegners. Ein Überzahltor von Brad McClure im mittleren Abschnitt und eine Glanzleistung von Goalie Andy Bernard mit einem Shutout brachten die Foxes wieder auf die Erfolgsstraße zurück. Da auch Innsbruck sein Match gegen Pustertal gewann, verbleibt Bozen auf dem zweiten Tabellenplatz, allerdings mit einem Spiel weniger.

Das Spiel

Coach Glen Hanlon musste ohne die verletzten Ginnetti und Di Perna auskommen, als Starting Goalie gab er Andreas Bernard das Vertrauen.

Torloses erstes Drittel in der Heidi Horten Arena von Klagenfurt. Dabei war bei beiden Teams die Defensive Trumpf, die den Stürmern nur wenig Spielraum ließ und dementsprechend waren gute Möglichkeiten spärlich gesät. Das Match wurde durch zwei Minichancen von Ganahl bzw. Frigo eröffnet, nach sieben Minuten gab es das erste von zwei Powerplay zugunsten der Weißroten, beide Male behielt die gut gestaffelte Abwehr der Hausherren die Oberhand. Für Bozen vergaben zuerst Dalhuisen mit einem Distanzschuss und anschließend Mantenuto, der die Scheibe aus guter Position neben den Kasten von Dahm setzte. In den letzten Minuten kam der KAC zwei Mal gefährlich auf: Bernard entschärfte zuerst einen Vorstoß von Postma und auch ein Konter von Gomboc landete in der Fanghand des Bozner Goalies.

Die Rotjacken kamen zum mittleren Drittel mit viel Elan aus der Kabine und setzten sich für gut vier Minuten im Bozner Drittel fest: Strong, Petersen und Vallant scheiterten am Bozner Torhüter, die erste Chance für die Gäste kam durch einen Blueliner von Dalhuisen. Nach einer weiteren Möglichkeit für Ticar hatten die Foxes zum dritten Mal ein Powerplay zur Verfügung: zuerst entschärfte Dahm ein Duett zwischen Hults und Frattin, dann zog Culkin von der blauen Linie ab, McClute stand goldrichtig im Slot und fälschte zur Bozner Führung ab. Kurz darauf übernahm Thomas Volley aus kürzester Distanz, Dahm wehrte mit dem Schoner ab. Bei der ersten Überzahl für den KAC konnten die Gäste ihr Drittel immer wieder befreien, in der letzten Minute eroberte sich Mantenuto mit einem hartnäckigen Forechecking die Scheibe, wieder war Dahm zur Stelle, während Culkin bei einem Konter neben das Klagenfurter Gehäuse zielte.

Bernard verwehrte zu Beginn des Schlussdrittels Kraus, Petersen und Fraser den Ausgleich, Bozen ließ gegen Mitte des Drittels eine Riesenchance von Thomas bei einem 3:1 Konter liegen, im Anschluss rettete Dahm abermals sein Team bei einer 100%-igen von Mantenuto. Klagenfurt bemühte sich redlich um den Ausgleich, scheiterte immer wieder an einer stabilen Bozner Abwehr. Vier Minuten vor Spielende wurde es für die Gäste nochmals brenzlig, als Dalhuisen auf der Strafbank landete, seine Mitstreiter legten ein makelloses Penalty Killing hin und auch mit dem sechsten Feldspieler konnten die Rotjacken das weißrote Bollwerk nicht in Bedrängnis bringen, im Gegenteil, Halmo vergab die letzte Möglichkeit der Begegnung.

Nach einer Übernachtung in Klagenfurt geht es morgen für Frank & Co. weiter nach Ungarn, wo am Sonntag, 27. November, das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen Hydro Fehervar AV19 (17:30 Uhr) ausgetragen wird.

EC KAC – HCB Südtirol Alperia 0:1 (0:0 – 0:1 – 0:0)

Die Tore: 30:22 PP1 Brad McClure (0:1) – 12:26

Schiedsrichter: Rencz/Smetana – Riecken/Vaczi

PIM: 6:4

Torschüsse: 32:29

Zuschauer: 3438