Foxes lassen in Graz zu viele Chancen aus

Bozen – Das vorletzte Spiel der Regular Season endete für den HCB Südtirol Alperia mit einer herben Enttäuschung, denn im Merkur Eisstadion setzten sich die Graz99ers mit einem 4:1 durch. Obwohl die Foxes über weite Strecken das Match dominierten, waren sie vor dem gegnerischen Tor Meister im Chancen auslassen, ganz im Gegenteil zu den Hausherren, die im Abschluss konkreter waren. Die direkte Qualifikation für die Playoffs hängt nun an einem seidenen Faden: die Weißroten nehmen nun gemeinsam mit Znojmo den achten Tabellenplatz ein und spielen am Freitag in Ljubljana gegen den HK SZ Olimpija um Alles oder Nichts (19:15 Uhr mit Live-Übertragung auf VB33).

Das Match

Foxes mit demselben Lineup wie im letzten Spiel gegen den KAC, wieder dabei Diego Glück, den Kasten hütete Kevin Boyle.

In den ersten zehn Spielminuten neutralisierten sich die Teams gegenseitig, gute Tormöglichkeiten waren Fehlanzeige. Im Verlauf der Minuten erhöhten die Foxes das Tempo, nach zwölf Minuten brachen jedoch die Hausherren den Bann und gingen mit einem präzisen Schuss vom Grafenthin aus halbrechter Position via Innenstange in Führung. Bozen versuchte mit Lowe, Frigo und Ciampini zu kontern, Engstrand hielt seinen Kasten sauber, für Graz hatte Ograjensek nach einem Aufbaufehler der Gäste eine gute Möglichkeit, Boyle war zur Stelle.

Die Weißroten drängten im Mitteldrittel auf den Ausgleich, ließen aber wie so oft zu viele Chancen liegen, während Graz im Konter immer wieder Nadelstiche setzte. Der Reihe nach fanden Findlay, Plastino und Frigo gute Möglichkeiten vor, entweder waren die Schüsse der Gäste zu ungenau oder endeten bei einem starken Engstrand. Die Hausherren nutzten ihrerseits ein Powerplay zum zweiten Treffer: nach zweimaligen Saves von Boyle schloss Oberkofler eine Kombination mit Ograjensek und Ackered erfolgreich ab.

Im Schlussabschnitt waren drei Minuten gespielt, als Alberga einen Rückpass auf Insam im hohen Slot spielte und dieser traf aus der Drehung in die lange Ecke zum Anschlusstreffer. Gleich im Anschluss hatte Gazley den Ausgleich auf dem Schläger, Engstrand sagte nein. Nach sechs Minuten hatten die Weißroten ein Powerplay zur Verfügung, setzten sich im gegnerischen Drittel fest und gaben Schüsse aus allen Positionen ab, das Grazer Tor war wie verhext. Der Sturmlauf der Gäste setzte sich auch nach der Überzahl fort, doch ein Bilderbuch-Konter der Hausherren fünf Minuten vor Spielende über Latta und Boivin wurde von Grafenthin zum dritten Grazer Treffer abgeschlossen. Das Match war entschieden, der sechste Feldspieler der Foxes brachte nicht mehr den gewünschten Effekt, im Gegenteil, Schiechl traf ins verwaiste Bozner Tor zum 4:1 Endstand.

Moser Medicals Graz99ers – HCB Südtirol Alperia 4:1 (1:0 – 1:0 – 2:1)

Die Tore: 12:30 Dominik Grafenthin (1:0) – 29:26 PP1 Daniel Oberkofler (2:0) – 43:06 Marco Insam (2:1) – 55:29 Dominik Grafenthin (3:1) – 58:55 EN Michael Schiechl (4:1)

Schiedsrichter: Siegel/Smetana – Bärnthaler/Seewald

Zuschauer: 818