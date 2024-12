Foxes mühen sich zu Auswärtssieg bei den Pioneers

Von: ka

Bozen – Die Foxes verpassten es bei den Pioneers Vorarlberg punktemäßig mit Fehérvár gleichzuziehen. Die Bozner behielten knapp mit 5:4/SO die Oberhand und feierten einen von zehn Siegen aus den vergangenen zwölf Spielen. Das Tabellenschlusslicht aus Vorarlberg kassierte zwar eine von zehn Niederlagen aus den vergangenen elf Spielen, zeigte sich aber verbessert, vor allem in der Offensive. Durch Tore von Luca Erne und Josh Passolt lag die bis vor diesem Spieltag schwächste Offensive bereits nach acht Minuten mit 2:0 in Führung. Am Ende gingen sie mit einem 3:2 in die erste Drittelpause. Im zweiten Abschnitt kamen nur die Gäste einmal aufs Scoreboard und in der 51. Minute übernahmen die „Füchse“ sogar erstmals die Führung. Doch die Pioneers kamen durch einen Treffer von Daniel Woger (55.) wieder in die Partie zurück und erzwangen am Ende das Shootout. In diesem konnte nur der dritte Schütze von Bozen, Daniel Mantenuto, seinen Penalty verwerten.

Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 4:5/SO (3:2, 0:1, 1:1, 0:0)

Referees: K. NIKOLIC, SCHAUER, Fleischmann, Martin. | Zuschauer: 1.520

Goals PIV: 1:0 Erne L. (8.), 2:0 Passolt J. (9.), 3:1 Gilmour B. (20.), 4:4 Woger D. (55.)

Goals HCB: 2:1 Helewka A. (17.), 3:2 Digiacinto C. (20.), 3:3 Bradley M. (27.), 3:4 Finoro G. (51.), 4:5/SO Mantenuto D. (65./PS)