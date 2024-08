Foxes starten gut in die Saison

Von: ka

Bozen – Die Preseason des HCB Südtirol Alperia beginnt mit einem Sieg. Im Eisstadion von Corvara besiegen die Foxes, Cortina (AlpsHL) mit 7:1. Die Tore für die Weiß-Roten erzielten Helewka, Bradley, Christoffer, Finoro, Hults, Marchetti und DiGiacinto.

Bozen dominiert das Spiel von den ersten Minuten an, trifft zweimal den Pfosten und erarbeitet sich mehrere Chancen. In der 15. Minute fällt das erste Tor durch Adam Helewka, der eine hartnäckige Aktion vor Lancedellis Tor abschließt. Kurz darauf, in der 19. Minute, erhöht Bradley im Getümmel auf 2:0. Auch im zweiten Drittel ändert sich der Spielverlauf nicht, und in der 33. Minute erzielt Christoffer das 3:0 nach einem perfekten Assist von DiGiacinto. In der 30. Minute verlässt Vallini den Platz und gibt Rudy Rigoni die Möglichkeit, sich zu beweisen. Cortina setzt in der 37. Minute ein Lebenszeichen, als Larcher, Riccardo Lacedelli auf das Tor zulaufen lässt, und der Angreifer aus Cortina ins obere Eck trifft. In den letzten Minuten des dritten Drittels überrollt Bozen die Gegner: Innerhalb von 32 Sekunden erhöhen Finoro, Hults und Marchetti das Ergebnis, und schließlich schließt DiGiacinto in der 54. Minute mit einem “Zuckerpass” von Bradley auf den endgültigen 7:1 ab.

In der nächsten Woche, vom 30. August bis zum 1. September, wird Bozen in der Sparkasse Arena beim Südtirol Summer Classic auf dem Eis stehen.

HCB Südtirol Alperia – Hafro Cortina 7 – 1 [2-0; 1-1; 4-0]

Tore: 15:48 Adam Helewka (1-0); 19:07 Matt Bradley (2-0); 33:56 Braden Christoffer (3-0); 37:36 Riccardo Lacedelli (3-1); 50:32 Giordano Finoro (4-1); 50:50 Cole Hults (5-1); 51:04 Michele Marchetti (6-1); 54:49 Cristiano DiGiacinto (7-1)

Schiedsrichter: Lazzeri, Piniè / Cristeli, Grisenti

Zuschauer: 632