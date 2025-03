Foxes stürmen ins Halbfinale

Von: ka

Bozen – Mission erfüllt. Der HCB Südtirol Alperia feiert im entscheidenden Moment seinen ersten Auswärtssieg der Viertelfinalserie, besiegt den EC iDM Wärmepumpen VSV mit 4:2 in der Stadthalle und gewinnt die Serie mit 4:2, womit der Einzug ins Halbfinale gesichert wurde. Die Torschützen, die den Südtirolern den Einzug in die nächste Runde ermöglichen, sind Gazley, Helewka, Salinitri und Bourque (ins leere Tor). Im Halbfinale trifft Kapitän Frank mit seinem Team zum zweiten Mal in Folge und bereits zum dritten Mal hintereinander in den Playoffs auf den EC Red Bull Salzburg. Das Duell beginnt am Dienstag, den 18. März, in der Eisarena. Die Foxes bestreiten die Spiele 2 und 4 zu Hause, angesetzt für Freitag, den 21., und Dienstag, den 25. März. Weitere Informationen folgen in den kommenden Tagen.

Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon nimmt eine Änderung im Kader vor: Halmo bleibt auf der Tribüne, Marchetti rückt ins Team. Ebenfalls nicht im Aufgebot sind Spornberger und Finoro.

Ein Blitzstart der Weiß-Roten: Nach nur 59 Sekunden setzen sie das erste Zeichen. Helewka sorgt für Chaos vor dem Tor von Lamoureux, der Puck landet bei Gazley, der eiskalt zum 1:0 verwertet. Wenig später bringt eine starke Aktion von Brunner das erste Powerplay für die Foxes – und das nutzen sie sofort: In der 7. Minute überrascht ein plötzlicher Schuss von Helewka Goalie Lamoureux am langen Pfosten – 2:0 für Bozen. Der VSV versucht zu reagieren und rückt weiter auf, doch Bozen verlässt sich auf seinen Schlussmann Harvey, der eine Großchance vor dem Tor vereitelt. Die Gäste bleiben gefährlich und verpassen das 3:0 nur knapp in einem weiteren Powerplay, doch diesmal kann sich die Abwehr der Hausherren in höchster Not retten. Gegen Ende des Drittels hat der VSV selbst eine Überzahlsituation, doch die Foxes verteidigen das 2:0 bis zur ersten Pause, auch dank einer sensationellen Parade von Harvey gegen Lindner.

Die ersten fünf Minuten des Mitteldrittels sind ein einziger Sturmlauf des VSV. Zweimal kommt Lindner dem Anschlusstreffer nahe: Erst trifft er den Pfosten aus der Distanz, dann verzieht er freistehend. Auch Pearson versucht es, doch sein Schuss aus dem Slot wird von Harvey entschärft. Eine doppelte Strafzeit (2+2) gegen Richter bringt Bozen wieder ins Spiel – und das nutzt das Team gnadenlos: In der 26. Minute erhöht Salinitri mit einem satten Schlagschuss im Powerplay auf 3:0. Der VSV zeigt sich angeschlagen, während Bozen das Spiel nun souverän kontrolliert. Pech für Brunner, der das 4:0 auf dem Schläger hat, aber der Schläger bricht in der entscheidenden Sekunde. Im Gegenzug zeigt Di Perna eine herausragende Defensivaktion, um einen gefährlichen Konter der Kärntner zu stoppen. Bozen bleibt am Drücker, doch erneut hält Harvey stark gegen Rebernig, der allein vor dem Tor auftaucht.

Gleich zu Beginn des Schlussdrittels schlägt der VSV zurück. In der 44. Minute springt der Puck gefährlich vor das Bozner Tor, und Coatta reagiert am schnellsten – 3:1. Doch anstatt einzubrechen, zeigen die Foxes eine wahre Meisterleistung in der Defensive, schließen die neutrale Zone hermetisch ab und lassen den Kärntnern kaum Raum für Offensivaktionen. Stattdessen setzen die Südtiroler immer wieder gefährliche Konter und kommen mehrmals dem vierten Treffer nahe. In der Schlussphase setzt VSV-Coach Tuomie alles auf eine Karte und nimmt den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Das zahlt sich fast aus: In der 58. Minute bedient Pearson seinen Teamkollegen Hughes, der aus kurzer Distanz zum 3:2 trifft. Doch die Foxes verteidigen entschlossen – und 70 Sekunden vor der Schlusssirene macht Bourque mit einem Treffer ins leere Tor alles klar. 4:2 – Bozen zieht ins Halbfinale ein!

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 2 – 4 [0-2; 0-1; 2-1]

Tore: 00:59 Dustin Gazley (0-1); 06:50 Adam Helewka PP1 (0-2); 25:38 Anthony Salinitri PP1 (0-3); 43:06 Max Coatta (1-3); 57:48 John Hughes (2-3); 58:50 Simon Bourque EN (2-4)

Torschüsse: 37-34

Strafminuten: 12-6

Schiedsrichter: Hronsky, Huber / Bedynek, Konc

Zuschauer: 3.465