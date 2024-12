Foxes triumphieren im Grande Classico

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia kehrt nach zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Siegerstraße. Im Odegar-Stadion setzen sich die Foxes mit 5:4 nach Verlängerung gegen die Migross Supermercati Asiago durch und erobern die Tabellenspitze zurück, punktgleich mit Fehérvár. Der Sieg gelang dank einer beeindruckenden Aufholjagd im dritten Drittel: Entscheidender Mann war Christoffer, der seit dem 23. Oktober nicht mehr getroffen hatte, aber erst knapp drei Minuten vor Ende des dritten Drittels ausglich und dann in der Verlängerung den Siegtreffer erzielte.

Am Montag, dem 30. Dezember, geht es schon weiter: Um 19:45 Uhr findet in der Sparkasse Arena das letzte Spiel des Jahres 2024 statt – Gegner ist der EC iDM Wärmepumpen VSV.

Trainer Glen Hanlon setzte auf dieselbe Aufstellung wie am Donnerstagabend: Miglioranzi und Gazley (krankheitsbedingt) fehlten, während Brunner mit dem HC Meran spielte.

Nach einer schnellen Chance für Frank erwischte Asiago den besseren Start: Nach 2 Minuten bediente Misley Moutrey, der ungestört im Slot den Puck in den Winkel setzte. Die Foxes hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Erst Helewka sorgte mit einem Schuss aus spitzem Winkel für Gefahr, doch Halmo vergab eine aussichtsreiche 2-gegen-1-Situation. Ein Schlüsselmoment ereignete sich in der 17. Minute: Helewka traf Gennaro mit einem Check gegen den Kopf. Während Gennaro verletzt am Boden lag, erzielte Ierullo den zweiten Treffer für Asiago. Nach Videobeweis schickten die Schiedsrichter Helewka unter die Dusche. Bozen verteidigte in den restlichen vier Minuten des ersten Drittels in Unterzahl gut, aber die Sirene ertönte bei einem Stand von 2:0 für Asiago.

Die Gäste überstanden eine weitere Minute in Unterzahl und begannen dann druckvoll das zweite Drittel. Nach einer guten Chance von Marchetti verkürzte McClure in der 27. Minute auf 1:2. Mit einem präzisen Handgelenksschuss beendete er eine 95-minütige Torflaute der Bozner. Doch die Füchse konnten eine Powerplay-Chance nicht nutzen, und Asiago stellte in der 31. Minute mit einem Treffer von Ierullo nach Vorlage von Saracino den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Auch eine weitere Überzahlsituation blieb für Bozen ungenutzt, während Asiago seinerseits in Überzahl beinahe auf 4:1 erhöhte. Torhüter Harvey rettete gegen Misley.

Im dritten Drittel kämpfte sich Bozen zurück: Nach nur 95 Sekunden verkürzte Frigo auf 2:3, als er den Puck aus dem Slot in den Winkel schoss. Asiago antwortete jedoch prompt: Gennaro traf in der 46. Minute nach einem Fehler im Spielaufbau der Bozner zum 4:2. Kurz darauf rettete Seed den Puck buchstäblich von der Linie, nachdem Harvey einen Schuss nicht festhalten konnte. In der 51. Minute brachte Finoro Bozen mit einem Abstauber erneut heran (3:4).

Die Foxes drückten weiter und erzielten in der 58. Minute den Ausgleich: Bourques Schuss von der blauen Linie wurde von Christoffer ins Netz abgefälscht.

In der Verlängerung war erneut Christoffer der Held: In der 64. Minute nutzte er seinen Freiraum im Slot und ließ Fazio mit einem präzisen Schuss keine Chance.

Migross Supermercati Asiago – HCB Südtirol Alperia 4 – 5 OT [2-0; 1-1; 1-3; 0-1]

Tore: 01:56 Nick Moutrey (1-0); 16:14 Alex Ierullo (2-0); 26:28 Brad McClure (2-1); 30:33 Alex Ierullo (3-1); 41:35 Luca Frigo (3-2); 45:41 Matteo Gennaro (4-2); 50:11 Giordano Finoro (4-3); 57:09 Braden Christoffer (4-4); 63:23 Braden Christoffer (4-5)

Torschüsse: 25-40

Strafminuten: 28-29

Schiedsrichter: Nikolic M., Nikolic K. / Mantovani, Rigoni

Zuschauer: 2.802