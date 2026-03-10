Aktuelle Seite: Home > Sport > Foxes vergeben Chancen und verlieren Spiel 1
HCB erleidet herbe 2:3-Heimniederlage

Foxes vergeben Chancen und verlieren Spiel 1

Dienstag, 10. März 2026 | 22:56 Uhr
hcb-oll-33-1
HCB/Vanna Antonello
Von: ka

Bozen – Die Play-off-Kampagne des HCB Südtirol Alperia beginnt mit einem bitteren Beigeschmack. Vor heimischem Publikum in der Sparkasse Arena wirft der HCB das Spiel praktisch selbst weg und überlässt Spiel 1 dem HK Olimpija. Die Slowenen gewinnen in der Overtime mit 3:2 dank eines Tores von Petan. Sie hatten einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und nur 36 Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich erzielt. Wie in den Play-offs üblich bleibt keine Zeit, sich lange über die Niederlage zu ärgern. Am Donnerstag, dem 12. März um 19.15 Uhr, geht es in der Hala Tivoli in Ljubljana weiter.

Die Gedanken des gesamten Vereins gelten jedoch Jordan Murray, dem Verteidiger des EC KAC, der heute während des Spiels gegen Fehervar auf dem Eis zusammengebrochen ist. Ihm gelten die besten Wünsche für eine schnelle Genesung.

HCB/Vanna Antonello

Spielbericht:

Trainer Doug Shedden kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auf der Tribüne bleiben wegen Rotation Miglioranzi, Larcher, Cairns und Marchetti.

Das erste Drittel wird von beiden Mannschaften mit eher niedrigem Tempo gespielt, wobei Bozen die ersten Akzente setzt: Nach einer Kombination über Gennaro und Digiacinto ist Tokarski mit dem Schläger zur Stelle. Im Powerplay werden die Weiß-Roten erneut gefährlich, als Gazley aus mittlerer Distanz am aufmerksamen gegnerischen Torhüter scheitert. Dann wieder die Foxes: Samuelsson vergibt eine Chance vor dem Tor, und im Gegenzug lässt McNeill die mögliche Führung liegen.

Nach 20 torlosen Minuten interpretieren die Gastgeber das zweite Drittel gut und gehen in der 22. Minute in Führung: Der Schuss aus dem Slot von Digiacinto überrascht Tokarski – 1:0. Kurz darauf sind die Foxes erneut im Powerplay und in der 27. Minute fällt auch das 2:0: Ein goldenes Zuspiel von Schneider auf Pollock, der direkt abschließt und keine Chance lässt. Bozen drückt weiter und kommt mehrfach dem dritten Tor nahe – zuerst mit Gildon, dann mit McClure und erneut mit Samuelsson. Olimpija hat Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren, verkürzt aber in der 38. Minute durch einen Schuss von McNeill im Gewühl vor dem Tor, der damit sein Debüt im weiß-grünen Trikot feiert.

Auch im dritten Drittel ist Bozen die bessere Mannschaft, doch das 3:1 will nicht fallen: McClure scheitert nach einem starken Pass von Valentine an Tokarski, später legt derselbe McClure für Bradley auf, der aus hervorragender Position vorbeischießt. Die Slowenen nutzen ein Powerplay nicht, haben weiterhin Mühe, Chancen vor Harvey zu kreieren, der kaum beschäftigt wird. Auf der anderen Seite lassen die Weiß-Roten weiterhin Möglichkeiten liegen, nutzen ein Powerplay vier Minuten vor Schluss nicht und riskieren sogar einen Konter von Pance. In der Schlussphase setzt Olimpija auf den sechsten Feldspieler und 36 Sekunden vor der Sirene lenkt Polei einen Distanzschuss von McNeill zum Ausgleich ab. Es geht in die Overtime.

Olimpija braucht nur 55 Sekunden, um die Partie zu entscheiden: Scheibenverlust der Foxes beim Spielaufbau, Mahkovec bedient Petan, der aus kurzer Distanz nicht verfehlt und damit Spiel 1 den Slowenen sichert.

HCB Südtirol Alperia – HK Olimpija Ljubljana 2 – 3 OT [0-0; 2-1; 0-1] – Serie: 0-1

Tore: 21:44 Cristiano Digiacinto (1-0); 26:16 Brett Pollock PP1 (2-0); 37:21 Reid McNeill (2-1); 59:24 Evan Polei (2-2); 60:55 Alex Petan (2-3)

Torschüsse: 36-19
Strafminuten: 4-10

Schiedsrichter: Nikolic M., Schauer / Fleischmann, Mantovani
Zuschauer: 2.802

 

 

 

 

 

 

