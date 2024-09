Frankfurt erster Bayern-Verfolger – Werder gewinnt nach 0:3

Von: apa

Eintracht Frankfurt hat seine Erfolgsserie in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt und ist erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München. Die Hessen siegten bei Holstein Kiel am Sonntag mit 4:2 (1:1). Omar Marmoush (25., 65.) schoss zwei Tore und legte die Treffer von Igor Matanovic (47.) und Tuta (74.) beim Europa-League-Teilnehmer auf. Werder Bremen setzte sich danach nach einem 0:3-Rückstand bei Hoffenheim noch mit 4:3 durch.

Die Eintracht weist nach fünf Runden bei vier Siegen einen Zähler Rückstand auf die Bayern auf. Am kommenden Sonntag kommt es in Frankfurt zum Topspiel gegen den deutschen Rekordmeister. Kiel wartet auch nach dem fünften Bundesligaspiel auf den ersten Sieg. Die beiden Tore von Shuto Machino (31./Foulelfmeter, 50.) waren zu wenig für den Aufsteiger. Benedikt Pichler spielte beim Liga-Neuling durch.

Werder kam in einer wilden Partie in Sinsheim zu drei Zählern, wobei die Norddeutschen von einer Roten Karte gegen Stanley Nsoki in der 18. Minute profitierten. Bis zum Platzverweis wegen einer Notbremse war Hoffenheim durch Tore von Marius Bülter (5., 8.) und Adam Hlozek (12.) bereits mit 3:0 voran gelegen. Julián Malatini (21.) und Jens Stage (26., 39.) brachten Werder noch vor der Pause wieder auf Augenhöhe. Erneut der Däne Stage (49.) sorgte gleich nach dem Wechsel für die erstmalige Führung der Bremer, die diese nicht mehr abgaben.

Florian Grillitsch und Alexander Prass wurden bei den kriselnden Hoffenheimern in der Halbzeit ausgewechselt. Prass hatte Werders 3:3 mit einem Fehlpass eingeleitet. Bei den Bremern war in Abwesenheit des noch gesperrten Marco Friedl mit Romano Schmid ein Österreich-Legionär von Beginn an dabei. Marco Grüll kam im Finish der Partie aufs Feld und vergab in der Nachspielzeit noch eine gute Chance. Werder ist nun Zehnter, Hoffenheim rangiert nach der vierten Niederlage in Folge auf dem Relegationsrang 16.