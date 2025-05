Frankreich erster Absteiger bei Eishockey-WM

Von: APA/dpa

Frankreich ist erster Absteiger bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark. Durch das 1:3 am Montag gegen Slowenien kann der WM-2028-Gastgeber, der am Freitag 2:5 gegen Österreich verloren hatte, mit nur einem Punkt gruppenübergreifend keine zwei Teams mehr hinter sich lassen. Der zweite Absteiger wird noch ermittelt und kommt entweder aus Kasachstan, Norwegen oder Ungarn.

Deutschland kassierte gegen Tschechien eine 0:5-Pleite und muss nun am Dienstag gegen Dänemark gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen.