Der 24-jährige Mittelfeldspieler soll die Weißroten verstärken

Frigerio ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Freitag, 02. Januar 2026 | 20:12 Uhr
Marco Frigerio
FCS/Marco Frigerio.
Von: ka

Bozen – Marco Romano Frigerio ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit Calcio Lecco 1912 auf die feste Verpflichtung der Spielerrechte des 24-jährigen Mittelfeldspielers verständigt. Frigerio hat beim FCS einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet, der eine Option auf eine weitere Spielzeit beinhaltet.

FCS/Marco Frigerio.

Frigerio wurde am 16. Juli 2001 in Carate Brianza geboren und machte seine ersten fußballerischen Schritte im Jugendsektor von Vis Nova Giussano. Im Alter von elf Jahren wechselte er in die Nachwuchsakademie des AC Mailand, wo er seine komplette Ausbildung bis hin zur Primavera-Mannschaft absolvierte. In der Saison 2020/21 wurde Frigerio unter anderem von Coach Stefano Pioli mehrfach in den Serie A-Kader der „Rossoneri“ berufen.

Im August 2021 folgte der Wechsel auf Leihbasis zu Lucchese, um in der Serie C erste Erfahrungen im Profifußball zu sammeln. Nach einer überzeugenden Spielzeit in der Toskana wurden seine Spielerrechte zu Beginn der Saison 2022/23 vom Drittligisten Foggia erworben. Mit dem Traditionsverein aus Apulien erreichte der Mittelfeldspieler das Playoff-Finale um den Aufstieg in die Serie B, das schließlich gegen Lecco verloren ging. In jener Saison absolvierte Frigerio 35 Ligaspiele mit fünf Treffern sowie acht Playoff-Partien, in denen er zwei weitere Tore erzielte.

FCS/Paolo Bravo und Marco Frigerio.

Nach weiteren sechs Monaten bei Foggia in der Serie C wechselte Frigerio zu Lecco, wo er seine ersten Einsätze in der 2. Liga absolvierte. Nach dem Abstieg in die Serie C kam der Mittelfeldspieler in den vergangenen eineinhalb Spielzeiten für Lecco auf insgesamt 38 Ligaspiele, in denen er vier Tore und zwei Assists verbuchte.

Der FC Südtirol heißt Marco Romano Frigerio herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in Bozen.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

