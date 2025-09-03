Aktuelle Seite: Home > Sport > Fünfte Radschnitzeljagd in Lana
Ein Radtag für die ganze Familie

Fünfte Radschnitzeljagd in Lana

Mittwoch, 03. September 2025 | 09:49 Uhr
Fotos der 4. Radschnitzeljagd (2024)
Büro des Bürgermeisters
Schriftgröße

Von: Ivd

Lana – Am Sonntag, 21. September 2025 lädt die Gemeinde Lana zur fünften Radschnitzeljagd ein – einem erlebnisreichen Tag für Groß und Klein, bei dem Bewegung, Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Zwischen 10.00 und 15.30 Uhr können Familien mit dem Fahrrad verschiedene Stationen im Gemeindegebiet ansteuern, Stempel sammeln und dabei tolle Preise gewinnen.

Stempelstellen & Partnerorganisationen:

  1. AlpsGo E-CarSharing
  2. Bibliothek Lana
  3. Fahrradinitiative Lana
  4. FCB Fanclub „Rot-Weiße Adler Lana“
  5. Feuerwehr Lana
  6. Imker Lana
  7. Jux Lana
  8. Obstbaumuseum
  9. STA / Green Mobility
  10. Umweltgruppe Etschtal (NEU!)
  11. Versorgungsstände
  12. Sportzone Lana – betreut vom FCB Fanclub „Rot-Weiße Adler“
  13. Kapuzinergarten – betreut vom SV Lana Hockey/Stocksport

Weitere Programmpunkte

Um circa 9.45 Uhr findet nach der Heiligen Messe bei der Kreuzkirche eine Fahrradsegnung statt – ein schöner Auftakt für einen sicheren und gelungenen Radtag.

Um 12.00 Uhr findet im Kapuzinergarten die Verlosung der Aktion „Lana radlt zum Einkaufen 2025“ statt. 20 Einkaufsgutscheine warten auf die Gewinner der Aktion.

Allgemeine Hinweise

Die fünfte Radschnitzeljagd ist Teil der Initiative Lana moves local, für die die Gemeinde Lana mit dem Mobilitätspreis 2024 ausgezeichnet wurde. Zahlreiche Organisationen, Sponsoren und die Ortspolizei beteiligen sich erneut – die Gemeindeverwaltung bedankt sich herzlich für die Unterstützung.

Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt. Bei Unwetter muss sie leider abgesagt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein verkehrssicheres Fahrrad und Helm sind Voraussetzung. Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Schnitzeljagd ist kein Rennen – vielmehr geht es darum, Lana gemütlich und spielerisch zu erkunden.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind auf der Website der Gemeinde Lana unter www.gemeinde.lana.bz.it verfügbar.

Burggrafenamt

© 2025 First Avenue GmbH
 