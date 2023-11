Fünfter Foxes-Sieg in Folge

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gewann auch das dritte Auswärtsmatch in Folge und fügte dem EC KAC mit einem 2:1 Sieg in der Heidi Horten Arena die erste Heimniederlage der Saison bei. In einem ausgeglichenen Spiel stand es nach vierzig Minuten 1:1, eine feine Einzelleistung von Gazley zur Mitte des Schlussabschnittes bescherte den Foxes den knappen Sieg. Die Weißroten halten nun in der Tabelle bei 22 Punkten und haben den Rückstand auf die Top Six auf 6 Punkte verkürzt.

Das Match. Coach Glen Hanlon musste auf Svedberg (Grippe) und Felicetti (Fassa) verzichten, Lessio kehrte in die Mannschaftsaufstellung zurück, als Starting Goalie fungierte Vallini mit Felicetti Marco vom Farmteam Fassa als Backup.

Fulminanter Start der Hausherren, die gleich mit der ersten Aktion durch Petersen den Führungstreffer auf dem Schläger hatten, Vallini lenkte zur Seite ab. Nach einem Konter von McClure, der allein vor Engstrand am Torhüter scheiterte, gingen die Hausherren in der vierten Minute in Führung: Ganahl führte einen schnellen Konter über die linke Seite aus und legte für Petersen an der langen Ecke auf, der nur mehr einschieben musste. Nach einem Save von Vallini gegen Mursak beschäftige Mantenuto den Kärntner Goalie aus spitzem Winkel, Teves versuchte es mit einem Blueliner und Ford mit einem Schuss aus dem hohen Slot. So ging es mit der Kärntner 1:0 Führung in die erste Pause.

Die Weißroten waren im mittleren Abschnitt meist spielbestimmend und kamen auch sofort zum Ausgleich: Ford behauptete sich hinter dem Klagenfurter Gehäuse und legte millimetergenau für den von hinten anstürmenden Teves auf, der mit einer Volleyübernahme auf 1:1 stellte. Bozen war in der Folge durch einen knallharten Blueliner von Miglioranzi, einem Rebound von Gazley und einem weiteren Distanzschuss von Teves, mit dem Engstrand seine Mühe hatte, dem Führungstreffer nahe. Allerdings liefen die Foxes einige Male in schnelle Konter der Rotjacken: Bischofberger stürmte allein auf das Bozner Gehäuse, Vallini ließ sich nicht austricksen. Vier Minuten vor der zweiten Pause gab es das erste Powerplay der Begegnung zugunsten der Gäste: dieses war schlichtweg unterirdisch, die Weißroten gaben keinen Schuss auf das Kärntner Gehäuse ab und riskierten durch zwei Konter von Bischofberger und Haudum in Rückstand zu geraten, beide Male griff Vallini rettend ein.

Die Rotjacken starteten mit Druck in den letzten Abschnitt und hatten nach zwei Minuten durch Wittig eine klare Torchance, die Vallini durch eine Großtat neutralisierte. Beim ersten Powerplay konnten die Hausherren keine Nadelstiche setzten, im Gegenteil, fast hätten Frigo und Valentine im Duett die Bozner Führung erzielt. Nach neun Minuten dann die spielentscheidende Szene: Gazley umkurvte, ausgehend von der blauen Linie, die Klagenfurter Verteidigung wie Slalomstangen und knockte Engstrand an der langen Ecke aus. Die Hausherren hatten ein weiteres Powerplay zur Verfügung, Ganahl und Petersen scheiterten am weißroten Torhüter. In der Folge verwalteten die Talferstädter den Vorsprung geschickt und hielten die Scheibe von der Gefahrenzone fern.

Auf Frank & Co. wartet nun am Freitag der große Hit gegen den Erzrivalen Red Bull Salzburg in der Sparkasse Arena. Die Begegnung wird um 19:45 Uhr angepfiffen.

EC KAC – HCB Südtirol Alperia 1:2 (1:0 – 0:1 – 0:1)

Die Tore: 04:14 Nicholas Petersen (1:0) – 20:39 Joshua Teves (1:1) – 48:53 Dustin Gazley (1:2)

Schiedsrichter: Groznik/Trilar – Bärnthaler/Durmis

PIM: 2:4

Torschüsse: 21:25

Zuschauer: 4124