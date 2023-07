Fünftes Jahr in Bozen für Domenico Alberga

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit Domenico Alberga um ein weiteres Jahr für die Saison 2023/24 verlängert zu haben. Somit geht der Italo-Kanadier in seine fünfte Saison in Folge im weißroten Trikot.

Der 30-jährige, gebürtig aus Maple (Ontario), ist im Sommer 2019 in die Talferstadt gekommen, nachdem er zuvor fünf Jahre in der East Coast unter Vertrag war und 16-Mal in der AHL zum Einsatz kam. Von Beginn an übernahm er im weißroten Team eine wichtige Rolle, ist doch die Position eines italienischen Centers sehr gefragt. Zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League hat er es bisher auf 219 Einsätze im weißroten Trikot gebracht und dabei 103 Punkte erzielt (37+66). Die abgelaufene Saison war punktemäßig mit 34 aus 67 Spielen, davon 7 Treffer und 27 Assist, seine beste. In der Saison 2021/22 gab er sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft: er stand im Aufgebot für das Qualifikationsturnier der olympischen Spiele und kam zusätzlich in sechs Freundschaftsspielen zum Einsatz.

„Ich bin froh wieder zurückzukommen, Bozen ist nämlich seit vier Jahren meine zweite Heimat”, erklärt er, „hier habe ich einen Teil meiner Familie wiedergefunden und das hat mir vor allem in der ersten Zeit sehr geholfen. Insgesamt sind die Leute hier sehr herzlich und die Unterstützung ist in jeder Hinsicht großartig: es ist unglaublich, wie das Umfeld eine so starke Bindung zu dieser Mannschaft und diesem Verein hat. Der Ausgang der letzten Saison war eine bittere Pille: wir waren nur einen Schritt vom Endsieg entfernt und hätten ihn uns auch verdient. Dies ist jedoch Vergangenheit und wir können es nicht mehr ändern, wichtig ist, dass wir uns jetzt auf ein einziges Ziel fokussieren: das Finale zu erreichen und es diesmal zu gewinnen. Zugleich ist da auch noch die CHL, eine abwechslungsreiche und leistungsstarke Meisterschaft, wo wir uns mit den besten europäischen Mannschaftenn messen können.

Weitere Einzelheiten über Domenico Alberga unter: https://www.eliteprospects.com/player/39557/domenic-alberga