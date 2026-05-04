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Diesem Mann gehört wohl die Radsport-Zukunft: Paul Seixas

Gall-Teamkollege Paul Seixas feiert Tour-Debüt

Montag, 04. Mai 2026 | 11:57 Uhr
Diesem Mann gehört wohl die Radsport-Zukunft: Paul Seixas
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
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Von: apa

Das 19-jährige Rad-Toptalent Paul Seixas wird bei der Tour de France seine erste Grand Tour bestreiten. Der Decathlon-Teamkollege von Felix Gall, der in Frankreich diesmal nicht dabei sein wird, gilt seit Jahren als große Hoffnung der Franzosen. Nun ist seine Teilnahme am Montag von Decathlon offiziell geworden. “Meine Resultate seit Saisonstart haben mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ich fühle mich bereit, und ich habe ehrgeizige Ziele”, sagte Seixas in einem Statement.

Er werde nicht nur mitfahren, um Erfahrung zu sammeln, sondern um das bestmögliche Resultat in der Gesamtwertung zu fahren. Für ihn erfülle sich ein Kindheitstraum, gab er in einem emotionalen Instagram-Video aus dem Hause und im Beisein seiner Großeltern bekannt. Superstar Tadej Pogacar hatte Seixas nach einem Duell beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Großes prophezeit. “Wir werden weiter hart arbeiten, in den nächsten Jahren so viel wie möglich zu gewinnen, bis er alle zerstört”, wurde Pogacar danach zitiert.

Die Grande Nation wartet schon seit 41 Jahren auf den ersten französischen Tour-Sieger seit Bernard Hinault. Mit dem Sieg bei der Baskenland-Rundfahrt, dem Fleche Wallonne und Rang zwei in Lüttich hinter Pogacar hat er sein großes Potenzial untermauert.

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