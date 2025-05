Gardos zum Tischtennis-WM-Start in Einzel, Mixed erfolgreich

Von: apa

Routinier Robert Gardos ist am Samstag in Doha mit zwei sicheren Siegen in die Tischtennis-WM gestartet. Im Einzel erst ins Feld nachgerückt, gewann der 46-Jährige am Samstag gegen den Belgier Cedric Nuytinck 4:2 (7,-6,10,-7,9,7). In Runde zwei geht es gegen den Japaner Maharu Yoshimura. Davor hatte der Tiroler in Mixed-Runde eins mit Landsfrau Sofia Polcanova die Serben Dimitrije Levajac/Izabela Lupulesku 3:0 (12,10) besiegt, das Duo steht damit in der Runde der letzten 32.

Gardos war mit leichtem Fieber angetreten. “Ich muss Tabletten nehmen. Deshalb war ich etwas nervös, weil ich nicht wusste, wie lange die Kraft reichen würde. Sofia war sehr stark, sie hat mich mitgezogen. Deshalb war ich umso mehr erleichtert, dass wir die erste Runde gewinnen konnten”, sagte der Frankreich-Legionär. Im Einzel ging es dann etwas besser. “Ich habe sehr schnell gespielt, fand bei 2:2 den Rhythmus und fand auch die richtigen Antworten gegen seinen verkehrten Aufschlag.”

Noch am Samstag (16,50 Uhr MESZ) tritt Polcanova im Einzel gegen die Thailänderin Orwan Paranang an, zudem Gardos im Männer-Doppel mit seinem Landsmann Daniel Habesohn gegen die Belgier Martin Allegro/Adrien Rassenfosse. Die übrigen Erstrunden-Partien mit österreichischer Beteiligung sind für Sonntag angesetzt.