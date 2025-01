Gasser als Quali-Vierte in Klagenfurter Big Air dabei

Von: apa

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Freitag beim Weltcup-Big-Air der Snowboarderinnen in Klagenfurt als Vierte das für Samstag (16.30 Uhr) angesetzte Achter-Finale erreicht. Die Kärntnerin brachte im Wörthersee Stadion mit den zwei besten ihrer drei Sprünge 157,75 Punkte in die Wertung. Die ersten drei Plätze gingen an die Japanerinnen Kokomo Murase (183,25), Mari Fukada (180,00) und Reira Iwabuchi (163,00).

“Es war heute sehr viel Strategie dabei. Das Ziel war einfach, in das Finale der Top acht zu kommen, daher bin ich mit sehr sicheren Sprüngen an die Sache herangegangen. Ich weiß, dass ich ziemlich viel drauflegen muss, wenn ich gegen die starken Japanerinnen ein Wörtchen um das Podest mitreden will”, sagte Gasser nach ihrem “Aufgalopp” und ergänzte: “Am Sonntag ist es vorbei mit der Strategie, da werde ich ‘all-in’ gehen.”

Ihre Landsfrau Hanna Karrer schied mit 125,50 Zählern als Zwölfte aus, auch die Kärntnerin Kristina Holzfeind (83,25) verpasste den Einzug ins Finale. Sie legte als 19. eine geglückte Talentprobe ab.