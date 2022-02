Gatto glänzt bei der FIS-Abfahrt in Reinswald

Reinswald – Bei der ersten FIS-Abfahrt in Reinswald, die auch für die Gran-Premio-Italia-Giovani-Serie gewertet wurde, gab es am Dienstag einen Südtiroler Heimsieg. Auf der perfekt präparierten Schönebenpiste setzte sich Francesco Gatto aus Ratschings durch. Platz zwei nahm mit Giacomo Dalmasso ein weiterer „Azzurro“ ein, Dritter wurde der Schwede Filip Steinwall.

In der vergangenen Woche wurden auf der Schönebenpiste zwei Europacup-Super-Gs der Frauen ausgetragen. Am Dienstag ging es auf der Sarner Speedstrecke (1834 Meter lang, 500 Meter Höhenunterschied) bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt mit einer FIS-Abfahrt für Männer weiter. Dabei setzte Francesco Gatto gleich ein Ausrufezeichen. Mit der Nummer 5 gestartet, knallte der 23-Jährige eine Zeit von 1.06,73 Minuten in den Sarner Schnee und verbesserte die Zeit des vor ihm gestarteten Schweden Filip Steinwall um zwölf Hundertstelsekunden. Weil am Ende nur noch Giacomo Dalmasso aus Piè Falcade im Veneto dazwischenfuhr, war das Podest bereits nach zehn Startnummern besiegelt.

Für Furore sorgte im Sarntal auch Gregorio Bernardi aus Sestriere. Der 18-Jährige aus dem Piemont entschied sowohl die Altersklasse U21 („Giovani“), als auch die U18-Wertung („Aspiranti) für sich und landete mit der Zeit von 1.07,00 auf dem fünften Gesamtrang. In der Wertung der Jahrgänge 2001 bis 2005 verwies Bernardi den Grödner Max Perathoner um 13 Hundertstelsekunden auf den zweiten Platz, der im Gesamtklassement Position sieben einnahm. Rang drei ging an Federico Scussel aus La Valle Agordina.

In der Kategorie „Aspiranti“ der Jahrgänge 2004 und 2005 wurde mit Felix Braun vom ASV Tscherms ein weiterer Südtiroler hinter Youngster Bernardi zweiter. Der 17-Jährige schaffte es mit der Zeit von 1.07,94 Minuten in der Endwertung auf Rang 27. Platz drei der Aspiranti-Klasse ging hingegen an den 16-jährigen Glauco Antonioli.

Die nächste Chance auf FIS-Punkte haben die jungen Alpinen Skirennläufer in Reinswald schon am Mittwoch. Dann finden, wiederum auf der Schöneben-Piste, eine weitere Abfahrt und ein Super-G statt. Im Super-G darf man sich im Sarntal auf prominente Teilnehmer freuen. Denn mit Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Maurberger, Hannes Zingerle und Riccardo Tonetti sind voraussichtlich gleich fünf „Azzurri” mit Weltcup-Erfahrung am Start. Sie werden auch am Donnerstag den zweiten Super-G in Angriff nehmen, der die beiden Wochen im Zeichen des Alpinen Skisports auf internationaler Ebene im Sarntal beendet.

FIS-Abfahrt in Reinswald (8.2.2022)

1. Francesco Gatto ITA 1.06,73

2. Giacomo Dalmasso ITA 1.06,83

3. Filip Steinwall SWE 1.06,85

4. Zack Monsen SWE 1.06,95

5. Gregorio Bernardi ITA 1.07,00

6. Luca Resinelli ITA 1.07,04

7. Max Perathoner ITA 1.07,13

8. Tobias Knollseisen ITA 1.07,17

9. Julian Vögeli CH 1.07,21

10. Simon Lochmann ITA 1.07,28

Wertung Gran Premio Italia Giovani (U21)

1. Gregorio Bernardi ITA 1.07,00

2. Max Perathoner ITA 1.07,13

3. Federico Scussel ITA 1.07,31

Wertung Gran Premio Italia Aspiranti (U18)

1. Gregorio Bernardi ITA 1.07,00

2. Felix Braun ITA 1.07,94

3. Glauco Antonioli ITA 1.08,41