Gegen Albinoleffe das dritte Heimspiel in einer Woche

Bozen – Am Dienstag, 1. Februar holt die Gruppe A der Serie C den 21. Spieltag der Saison 2021/22 nach. Für den FC Südtirol, welcher zuhause auf Albinoleffe trifft, steht somit das dritte Heimspiel in sieben Tagen auf dem Programm. Der Anstoß im Drusus-Stadion erfolgt um 18.00 Uhr.

Der FC Südtirol feierte am Samstag einen 2:0-Heimsieg gegen Legnago. Die Weißroten erwischten einen Traumstart und führten bereits nach 10 Minuten mit zwei Toren. Daraufhin ließ der FCS wenig anbrennen und fuhr den dritten Sieg in Serie ein. Gegen Albinoleffe kann Coach Javorcic wieder auf die Dienste von Alessandro Malomo zählen: Der 30jährige Römer ist nach seiner Gelbsperre wieder einsatzberechtigt.

Der Gegner

Albinoleffe liegt zurzeit mit 26 Zählern auf dem elften Tabellenplatz (punktegleich mit Trient und Piacenza, Platz neun bzw. zehn), hat jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf den siebtplatzierten Pro Vercelli. Das Team von Coach Michele Marcolini zählt zu den auswärtsstärksten Mannschaften der Gruppe A und konnte aus elf Spielen 19 Punkte mitnehmen (Rang vier in der Auswärtstabelle). Am letzten Spieltag gab es im neuen „Albinoleffe Stadium“ in Zanica eine 2:1-Niederlage gegen Gian Erminio. Der aktuell beste Torschütze in den Reihen von Albinoleffe ist Stürmer Jacopo Manconi mit zehn Treffern.

Alte Bekannte

Der FC Südtirol hat mit Vinetot, Malomo und Zaro drei ehemalige Albinoleffe-Spieler in den eigenen Reihen. Malomo bestritt in der Saison 2011/12 neun Serie B-Matches für die „Seriani“. In der selben Saison kam Zaro 23 Mal für die „Primavera“ von Albinoleffe zum Einsatz. Vinetot bestritt hingegen in der Saison 2015/16 32 Serie C-Matches mit dem himmelblauen Trikot. Für den FC Südtirol gibt es dagegen ein Wiedersehen mit Albinoleffe-Sportchef Aladino Valoti, welcher von Juni 2017 bis Februar 2018 bei den Weißroten unter Vertrag stand.

Die Bilanz

Das Matchverhältnis zwischen dem FC Südtirol und Albinoleffe ist in perfektem Gleichgewicht: sieben Unentschieden und jeweils vier Siege. Das Hinspiel dieser Saison endete mit einem 1:1-Unentschieden: Manconi brachte die Hausherren in der 21. Spielminute in Führung, Casiraghi erzielte kurz nach Seitenwechsel den Ausgleichstreffer.

Der Schiedsrichter

Referee der Begegnung ist Herr Francesco Luciani aus der Sektion Rom 1. Unter seiner Leitung war der FC Südtirol jeweils erfolgreich: FCS-Triestina 1-0 (Serie C-Pokal 2017/18), Ravenna-FCS 1-2 (2017/18) und FCS-Mantua 2-1 (2020/21). Assistiert wird Luciani am Sonntag von den Linienrichtern Marco Ceolin (Treviso) und Marco Toce (Florenz) sowie vom vierten Offiziellen Michele Delrio (Reggio Emilia).