Von: ka

Bozen – Die KHL Sisak festigte mit einem Auswärtssieg bei den Rittner Buam SkyAlps ihre Tabellenführung in der Alps Hockey League. Der HC Gherdeina valgardena.it kletterte nach einem Derbyerfolg in Sterzing auf Rang zwei, während die Red Bull Hockey Juniors mit einem deutlichen Heimsieg über Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären ein Ausrufezeichen setzten. Der HC Meran/o Pircher drehte seine Partie in Cortina in letzter Minute und feierte damit den zweiten Sieg in Serie.

Sisak siegt im Topspiel auf Ritten

Tabellenführer KHL Sisak zeigte nach der Niederlage in Gröden die passende Reaktion und gewann das Spitzenspiel bei den Rittner Buam SkyAlps mit 3:1. Bereits im ersten Drittel legten die Kroaten mit Treffern von Vito Idzan und Danila Larionovs den Grundstein zum Sieg. Zwar verkürzte Jacob Crespi für Ritten, doch Marijus Dumcius sorgte im Schlussabschnitt für die Entscheidung. Mit nun 14 Punkten aus sechs Spielen bleibt Sisak an der Tabellenspitze, während Ritten mit zehn Zählern auf Rang sechs abrutschte.

Gherdeina entscheidet Südtirol-Derby für sich

Im Südtirol-Derby zwischen den Wipptal Broncos Weihenstephan und dem HC Gherdeina valgardena.it behielten die Gäste mit 2:1 die Oberhand. Sacha Guimond brachte Gröden im ersten Drittel in Führung, Stephan Deluca legte wenig später nach. Franco Sproviero sorgte kurz vor Schluss noch für Spannung, doch Gherdeina brachte den Sieg über die Zeit. Die „Furie“ feiern damit den dritten Erfolg in Serie und rücken mit nun zwölf Punkten auf Rang zwei der Tabelle vor. Die Broncos liegen mit elf Zählern knapp dahinter auf Rang vier.

Juniors feiern Derby-Erfolg über Meister Zell

Im Salzburg-Derby setzten sich die Red Bull Hockey Juniors klar mit 5:1 gegen Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären durch. Nach einem frühen Rückstand drehten Vadim Schreiner, Florian Lanzinger, Nick Maul (2) und Maxim Eliseev die Partie zu einem überzeugenden Heimsieg. Mit dem dritten Saisonsieg schob sich die Mannschaft von Head Coach Teemu Levijoki auf Rang drei vor und liegt nun punktgleich mit Gherdeina. Zell am See belegt nach der vierten Partie Rang neun.

Meran dreht Partie in Cortina

Der HC Meran/o Pircher feierte beim 3:2-Erfolg in Cortina einen dramatischen Last-Minute-Sieg. Nach Toren von Lorenzo Pilan und Daniel Gellon lagen die Gäste bereits zurück, ehe Rasmus Nousiainen und zweimal David Trivellato in der Schlussphase das Spiel drehten. Der Siegtreffer fiel 14 Sekunden vor dem Ende. Meran feierte damit den zweiten Sieg in Serie und verbesserte sich mit acht Punkten auf Rang acht. Cortina bleibt mit ebenfalls acht Zählern Siebter.

Aktuelle Tabelle

Nach sechs Runden bleibt Sisak an der Spitze, gefolgt von Gherdeina und den Red Bull Hockey Juniors. Die Top fünf komplettieren die Broncos und Kitzbühel, während Meran weiter nach oben klettert. Unterland, Jesenice und Asiago bilden derzeit das Tabellenende.

Alps Hockey League – Thursday, 09.10.2025:

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Referees: HUBER R., SPIEGEL, ABELTINO, RINKER

Goals RIT: Crespi J. (19.)

Goals SIS: Idzan V. (4.), Larionovs D. (6.), Dumcius M. (42.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Gherdeina valgardena.it 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Referees: HOLZER, WINKLER, DIVIS, STRIMITZER

Goals WSV: Sproviero F. (58.)

Goals GHE: Guimond S. (12.), Deluca S. (15.)

Red Bull Hockey Juniors – EK Die Zeller Eisbären 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, LEGAT, WENDNER

Goals RBJ: Schreiner V. (7.), Lanzinger F. (33./PP2), Maul N. (30., 56./EN), Eliseev M. (43.)

Goal EKZ: Szypula E. (7.)

S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Referees: FASSINA, FRANCESCHINI, LORINI, BELLINI

Goals SGC: Pilan L. (7.), Gellon D. (30.)

Goals HCM: Nousiainen R. (46.), Trivellato D. (53., 60.)