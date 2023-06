Gianluca Vallini ist die erste Neuverpflichtung für das weißrote Tor

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt mit, den Torhüter Gianluca Vallini für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen zu haben. Der Spieler, Jahrgang 1993, ist daher der erste Baustein des Torhüterduos für die kommende Saison.

Vallini ist ein Goalie mit großer Erfahrung und zudem ein „waschechter” Bozner”: er ist nämlich der erste in Bozen geborene und aufgewachsene Spieler im Trikot der Foxes nach Alexander Egger. Seine Karriere begann er in den Reihen des EV Bozen, es folgten zwei Jahre in den Vereinigten Staaten, bevor „Johnny” in der Saison 2012/13 im Trikot von Fassa in der Serie A debütierte. Weitere Stationen waren der EV Bozen, Eppan und Gherdeina und gerade mit Gröden debütierte er 2016 in der in AlpsHL und in der Zwischenzeit auch im Trikot der italienischen Nationalmannschaft. Zwischen 2017 und 2019 stand er im Tor von Sterzing, bevor er nach Asiago übersiedelte: in den vier Saisonen auf dem Hochplateau gewann er zwei italienische Meisterschaften, zwei italienische Supercup und eine AlpsHL. Im Laufe der Jahre hat sich Vallini zu einem zuverlässigen Torhüter mit starken Fangquoten (92,4 Prozent in der AlpsHL, 90,9 Prozent in 21 Spielen als Starting Goalie in seiner ersten ICEHL-Saison) entwickelt. Jetzt ist sein großer Moment gekommen: das Debüt im Trikot der Mannschaft seiner Heimatstadt.

„Ich bin begeistert”, sprudelt es aus ihm heraus, „obwohl ich beim EV Bozen gespielt habe, besuchte ich als kleiner Junge gemeinsam mit meinem Vater alle Spiele von Bozen: sich vorzustellen, in diesem Stadion in diesem Trikot zu spielen, ist einfach etwas Spezielles. Das letzte Jahr war für mich eine Anpassung und zugleich auch eine Wende, denn der Sprung von der AlpsHL in die ICEHL war am Anfang nicht leicht, ich glaube aber, dass ich bewiesen habe, auf diesem Niveau mithalten zu können. Es ist eine große Ehre, nach einigen Jahren wieder der erste Bozner im weißroten Trikot zu sein, aber auch eine große Verantwortung: wenn du auf das Eis gehst, gibst du für dein Team immer alles, aber für die Stadt zu spielen, in der du geboren und aufgewachsen bist, ist schon etwas Besonderes“.

Vallini spricht nun über die Ziele der kommenden Saison: “Für mich persönlich möchte ich natürlich so viele Spiele als möglich bestreiten”, erklärt er, „ich will zeigen, dass ich auf der Höhe bin und der Mannschaft in jedem Moment helfen kann: Der Anspruch von Bozen ist immer vorne mitzumischen, es war in der Vergangenheit immer so und wird auch heuer der Fall sein. Auch die CHL wird eine große Erfahrung sein, gegen Mannschaften von diesem Niveau zu spielen ist eine Herausforderung, vor allem im September kann alles passieren. Wir wollen unter die ersten 16 kommen und uns daher für die K.o. Phase qualifizieren“.