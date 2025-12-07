Aktuelle Seite: Home > Sport > Gigler im EM-Finale über 50 m Kraul 7., Lagen-Staffel 4.
Gigler wird über 50 m Kraul Siebenter

Gigler im EM-Finale über 50 m Kraul 7., Lagen-Staffel 4.

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 21:36 Uhr
Gigler wird über 50 m Kraul Siebenter
APA/APA (AFP)/FERENC ISZA
Schriftgröße

Von: apa

Denkbar knapp hat Österreichs Lagen-Staffel (4 x 50 m) am Sonntag bei der Kurzbahn-Schwimm-EM in Lublin (Polen) Edelmetall verpasst. Lukas Edl, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler schlugen in 1:31,85 Minuten an, damit fehlte ihnen nur eine Hundertstelsekunde auf die drittplatzierten Spanier. Der Sieg ging in 1:30,49 an Italien. Bereits davor hatte Gigler im Finale über 50 m Kraul Platz sieben belegt.

Gigler, der 100-m-Lagen-Bronzemedaillengewinner, schlug in der Zeit von 21,10 Sekunden an. An seinen im Halbfinale aufgestellten Rekord von 21,00 Sek. kam der Kärntner nicht ganz heran, auch für das Podest hätte dieser um 19 Hundertstel nicht gereicht. Der Sieg ging in 20,70 an den Kroaten Jere Hribar.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
52
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
39
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
36
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 