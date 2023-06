Giomi und Jbari führen die Top7-Laufserie nach vier Rennen an

Cortina – Die Top7-Laufserie nähert sich ihrer Halbzeit und nach vier Rennen führen die beiden Bozner Sarah Giomi und Khalid Jbari die Gesamtwertung an. Mit ihrem Sieg beim Cortina Toblach Run am 4. Juni hat sich Julia Kuen auf Rang zwei befördert, während Lorenzo Cortese nach konstant guten Ergebnissen auf dem zweiten Platz der Herren liegt.

Der Kampf um den Gesamtsieg der Top7-Laufserie gestaltet sich bei den Damen sehr spannend. Nach den ersten vier Etappen führt Sarah Giomi (CUS Pro Patria Milano) mit 1316 Punkten. Beim BOclassic Ladurner Volkslauf belegte die in der Lombardei geborene, aber in Bozen wohnhafte Giomi noch den achten Platz, ehe sie beim Kaltererseelauf und zuletzt beim Cortina Toblach Run auf Platz zwei landete. Außerdem wurde sie beim Teroldego Halfmarathon starke Vierte.

Mit etwas mehr als 200 Punkten Rückstand ist Julia Kuen vom ASD Atl. Club 2000 Toblach, die Siegerin vom Cortina Toblach Run, Giomi auf den Fersen. Die Pustererin hat bislang aber nur drei Rennen absolviert, von denen sie aber zwei vor Giomi gewinnen konnte (den Kaltererseelauf und den Cortina Toblach Run), während sie beim Teroldego Halfmarathon Fünfte hinter der viertplatzierten Giomi wurde. Auch Natalie Mitterrutzner (1085 Punkte) und Sonja Hofer (Laufclub Pustertal, 1001 Punkte) konnten bisher die 1000-Punkte-Marke überschreiten und haben, genauso wie Angelica Huber (SC Meran, 947 Punkte) an allen vier Rennen teilgenommen.

Jbari führt mit drei Top5-Ergebnissen

Bei den Herren ist der Bozner Khalid Jbari (Athletic Club 96 Bozen) der einzige Athlet, der bislang mehr als 1000 Punkte gesammelt hat. Mit dem Sieg bei der ersten Etappe, dem BOclassic Ladurner Volkslauf, dem fünften Platz beim Teroldego Halfmarathon und dem vierten Platz beim Cortina Toblach Run, ist Jbari sogar mit nur drei Rennteilnahmen der Gesamtführende der Herren.

Hinter ihm ist das Feld eng zusammengerückt: Zwischen Lorenzo Cortese, der mit 998 Punkten auf Platz zwei folgt, und Markus Siebenförcher (ASV Telmekom Team Südtirol) liegen nur 13 Zähler. Beide haben wie auch Luigi Fiorenza (CUS Pro Patria Milano), der auf Platz vier liegt, bislang alle vier Rennen absolviert. Auf Platz fünf folgt Matthias Kirchler (Laufclub Pustertal) mit 840 Punkten aus drei Rennen.

Mehr Rennen, mehr Möglichkeiten

Der Sieg bei der Top7-Laufserie wird in diesem Jahr noch härter und schwieriger, da die Organisatoren beschlossen haben, den Läuferinnen und Läufern eine größere Auswahl anzubieten und damit auch mehr Gelegenheiten, um Punkte zu sammeln. Obwohl es neun Rennen gibt, zählen für die Gesamtwertung aber nur die besten sieben Ergebnisse eines jeden Teilnehmers. So kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er an allen neun Rennen oder nur an ausgewählten Wettbewerben teilnehmen möchte. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag, 2. Juli mit der fünften Etappe, dem Seiser Alm Halbmarathon.

Top-5 nach den ersten vier Rennen der Top7-Serie:

Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), 1010 Punkte

2. Lorenzo Cortese (Runcard), 998

3.Markus Siebenförcher (ASV Telmekom Team Südtirol), 985

4. Luigi Fiorenza (Cus Pro Patria Milano), 943

5. Matthias Kirchler (Laufclub Pustertal), 840

Damen:

1. Sarah Giomi (Cus Pro Patria Milano), 1316 Punkte

2. Julia Kuen (ASD Atl. Club 2000 Toblach), 1100

3. Natalie Mitterrutzner (Runcard), 1085

4. Sonja Hofer (Laufclub Pustertal), 1001

5. Angelica Huber (Sportclub Meran), 947

Tabelle Top7 nach vier Rennen:

Herren: https://www.top-7.it/de/wertung/etappenwertung?sex=m

Damen: https://www.top-7.it/de/wertung/etappenwertung?sex=f

Nächste Rennen der Top7-Laufserie 2023:

Sonntag, 2. Juli 2023: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 15. Juli 2023: Reschenseelauf

Samstag, 26. August 2023: Erdäpfllauf

Sonntag, 24. September 2023: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 21. Oktober 2023: AgeFactor-Run Branzoll