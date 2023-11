Giomi und Jbari sind die Sieger der diesjährigen Top7-Laufserie

Tramin – Die Top7-Laufserie 2023 wurde am Samstagnachmittag im Bürgerhaus von Tramin offiziell abgeschlossen. Auf dem Event wurden die diesjährigen Gesamtsieger Sarah Giomi (CUS Pro Patria Milano) und Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) prämiert, aber auch jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an allen neun Rennen teilgenommen haben. Außerdem wurde ein Ausblick auf die Zukunft gewagt: Die Top7-Serie für das Jahr 2024 wurde mit all ihren Neuigkeiten vorgestellt.

Khalid Jbari hat sich bei den Herren den Gesamtsieg mit insgesamt 2370 Punkten gesichert, die durch die Siege beim BOclassic Ladurner Volkslauf und beim AgeFactor Run sowie einer erstaunlichen Konstanz angehäuft wurden. Der Bozner landete in allen anderen fünf Rennen, an denen er teilgenommen hatte, immer in den Top-5. Zwei Mal, beim Seiser Alm Halbmarathon und beim Erdäpfllauf, schaffte er es mit Platz drei auch auf das Podest. Nie auf das Podium einer Etappe, aber auf jenes der Gesamtwertung, haben es Matthias Kirchler (Laufclub Pustertal) und Helmuth Mair (SG Eisacktal Raiffeisen ASV) geschafft, beide mit jeweils sieben Teilnahmen. Kirchler häufte dabei 1974 Punkte an, Mair hingegen 1972.

Bei den Damen landete Sarah Giomi ganz vorne. Nach dem achten Platz beim BOclassic Ladurner Volkslauf schaffte es die aus der Lombardei stammende, aber in Bozen wohnhafte Athletin bei fünf von sechs Rennen auf das Podium, wobei sie beim AgeFactor Run sogar die schnellste Zeit lieferte. Zwei weitere Male, beim Kaltererseelauf und beim Cortina Toblach Run, musste sich Giomi nur Julia Kuen vom Athletic Club 2000 Toblach geschlagen geben, die in der Gesamtwertung mit 2080 Punkten auf den zweiten Platz kam. Auf Platz drei folgt Natalie Mitterrutzner, die an allen neun Rennen teilgenommen hatte, mit 2012 Punkten. Sie ist eine der elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei jeder einzelnen Etappe am Start waren und dafür auch ausgezeichnet wurden.

2024 sind wieder neun Rennen geplant, eines aber bei Nacht

„Den Enthusiasmus und das positive Feedback, das wir von den Teilnehmern gesehen und erhalten haben, haben uns gezeigt, dass die Erweiterung auf neun Rennen eine gute Entscheidung war. Genau deshalb werden wir diesen Weg auch weitergehen“, gaben die Veranstalter bei der Siegerehrung in Tramin zu Protokoll. „Für die nächste Serie haben wir beschlossen, dass man an mindestens sieben Rennen teilgenommen haben muss, um für die Gesamtwertung in Betracht gezogen zu werden. Die Rennen bleiben bis auf einem die gleichen, statt dem Cortina Toblach Run findet aber der Speed Night Run bei Nacht statt“, fügten sie hinzu.

Los geht es wieder mit dem BOclassic Ladurner Volkslauf in Bozen am Silvestertag 2023. Dann folgt eine viereinhalbmonatige Winterpause, ehe am 14. April 2024 der Kaltererseelauf mit Start in Tramin ansteht, gefolgt von den Teroldego Events in Mezzocorona am 11. Mai. Am Freitag, 31. Mai steht der Newcomer auf dem Programm, der Spring Night Run in Toblach, welcher mit einem elf Kilometer langen Nachtlauf lockt. Im Juli sind dann zwei Läufe im Kalender einzutragen, und zwar der Seiser Alm Halbmarathon am Sonntag, 7. Juli und der Reschenseelauf am Samstag, 13. Juli. In Bruneck wird am Samstag, 24. August der Erdäpfllauf ausgetragen, am Sonntag, 22. September steht hingegen der Soltn-Berghalbmarathon in Jenesien auf dem Programm. Abgeschlossen wird die nächste Top7-Laufserie wieder mit dem AgeFactor Run in Branzoll am 19. Oktober.

Für alle besonders motivierten Läuferinnen und Läufer bietet sich die Möglichkeit, für 240 Euro ein Start-Gesamtpaket zu ergattern, welches alle neun Rennen der Top7-Laufserie beinhaltet. Die Anmeldungen sind auf der Webseite www.top-7.it/de/anmeldung bereits geöffnet.

Gesamtwertung Top7-Laufserie 2023

Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 2370 Punkte

2. Matthias Kirchler (Laufclub Pustertal) 1974

3. Helmuth Mair (SG Eisacktal Raiffeisen ASV) 1972

4. Christian Lang 1910

5. Lorenzo Cortese 1863

6. Fabian Pircher (ASV Telmekom Team Südtirol) 1802

7. Anton Tobias Kritzinger (SG Eisacktal Raiffeisen ASV) 1786

8. Markus Siebenförcher (ASV Telmekom Team Südtirol) 1779

9. Peter Riffesser (ALC Kaltern) 1760

10. Günther Sullmann 1683

Damen:

1. Sarah Giomi (CUS Pro Patria Milano) 2406

2. Julia Kuen (Athletic Club 2000 Toblach) 2080

3. Natalie Mitterrutzner 2012

4. Karolina Rosa Thaler (ASC LF Sarntal Raiffeisen) 1935

5. Angelika Rier 1919

6. Sonja Hofer (Laufclub Pustertal) 1818

7. Evi Maria Strimmer (ASC Laas Raiffeisen) 1790

8. Angelica Huber (SC Merano) 1782

9. Hortenzia Eleknè Parizek (ASC Laas Raiffeisen) 1777

10. Barbara Brunner (ASV LC Bozen Raiffeisen) 1723

Etappensieger Top7-Laufserie 2023:

BOclassic Ladurner Volkslauf: Khalid Jbari und Katja Pattis

Kaltererseelauf: Michael Hofer und Julia Kuen

Teroldego Events: Solomon Koech und Clementine Mukandanga

Cortina Toblach Run: Michael Selelo Saoli und Julia Kuen

Seiser Alm Halbmarathon: Michael Hofer und Benedetta Coliva

Reschenseelauf: Konstantin Wedel und Tereza Hrochova

Erdäpfllauf: Michael Hofer und Agnes Tschurtschenthaler

Soltn-Berghalbmarathon: Andreas Reiterer und Greta Haselrieder

AgeFactor Run: Maurizio Leonardi und Edeltraud Thaler (Schnellste Zeiten: Khalid Jbari und Sarah Giomi)

Top7-Laufserie 2024

Sonntag, 31. Dezember 2023: BOclassic Ladurner Volkslauf

Sonntag, 14. April 2024: Kaltererseelauf

Samstag, 11. Mai 2024: Teroldego Events

Freitag, 31. Mai 2024: Spring Night Run

Sonntag, 7. Juli 2024: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 13. Juli 2024: Reschenseelauf

Samstag, 24. August 2024: Erdäpfllauf

Sonntag, 22. September 2024: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 19. Oktober 2024: AgeFactor Run und Top7-Prämierung