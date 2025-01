Giro beginnt in Albanien, schwere Bergetappen zum Schluss

Von: APA/sda

Der Giro d’Italia startet 2025 zum 15. Mal im Ausland und zum ersten Mal in Albanien. Aus logistischen Gründen geht es bereits am Freitag, den 9. Mai, in Durrës los. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Etappenplan der 108. Auflage der Italien-Rundfahrt hervor. Die 14. Etappe beinhaltet einen Abstecher nach Slowenien in die Heimat von Tadej Pogacar, wobei sich der Titelverteidiger noch nicht entschieden hat, ob er heuer am Giro oder an der Vuelta teilnimmt.

Insgesamt drei Etappen finden in Albanien statt. Danach erfolgt an einem frühen ersten Ruhetag der Transfer nach Italien über den Seeweg. Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte in der dritten und letzten Woche fallen. Diese sieht mehrere schwere Bergetappen im Norden Italiens vor, darunter den Anstieg nach Sestriere am vorletzten Tag. Im Anschluss folgt in Rom die finale Triumphfahrt am 1. Juni.