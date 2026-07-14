Giro delle Dolomiti: Widmann und Jedelhauser triumphieren auch am Grödnerjoch

Von: mk

Gröden – Als zweite Etappe des 49. Giro delle Dolomiti stand am Dienstag die Königsetappe auf dem Programm. 107,5 Kilometer weit und mit 3080 Höhenmetern ging es im umgekehrten Uhrzeigersinn um den Sellastock. Dem zeitgestoppten Abschnitt von Kolfuschg auf das Grödnerjoch drückten die aktuellen Gesamtführenden Georg Widmann und Julia Jedelhauser ihren Stempel auf.

Die Umrundung des Sellastocks, auch als „Sellarunde“ bekannt, ist für jede Radtouristin und jeden Radtouristen in Südtirol fast schon ein Muss. Am Dienstag wurden die rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 49. Giro delle Dolomiti Zeuge, warum das so ist. Im umgekehrten Uhrzeigersinn wurden nach dem Start in Waidbruck das Sellajoch, das Pordoijoch, der Campolongopass und zu guter Letzt auch das Grödnerjoch in Angriff genommen. Viele Höhenmeter, aber ein atemberaubendes Dolomiten-Panorama sind hierbei zu jedem Zeitpunkt gegeben.

Der 6,3 Kilometer lange und mit 442 Höhenmetern bestückte Aufstieg von Kolfuschg auf das Grödnerjoch bildete am Dienstag den zeitgestoppten Abschnitt für die Gesamtwertung. Und die Gesamtführenden Georg Widmann und Julia Jedelhauser ließen den zweiten Tagessieg folgen. Der aus Tramin kommende Widmann musste sich dabei erneut mit Ralph Ziegaus duellieren, schaffte es aber, mit der Zeit von 18.36 Minuten, die Ziellinie auf dem Grödnerjoch 13 Sekunden vor dem Deutschen zu passieren (18.49 Minuten). Auf Platz drei reihte sich der Franzose Jérémy Clément ein (19.36 Minuten), hinter dem Podest landeten der Sarner Eduard Rizzi als Vierter (19.56 Minuten) und der Bulgare Stefan Vasilev als Fünfter (20.03 Minuten).

Jedelhauser gibt sich wiederum keine Blöße

Einen wesentlich größeren Abstand erarbeitete sich Julia Jedelhauser, die das Grödnerjoch als insgesamt Vierte erreichte. Die Bayerin aus Marktoberdorf passierte die Ziellinie nach 19.41 Minuten, mehr als drei Minuten vor der Neumarktnerin Julia Tanner (22.58 Minuten), die damit den zweiten Platz in der Gesamtwertung behauptete. Wie bei der ersten Etappe wurde die Deutsche Christina Hildenstab erneut Dritte, sie beendete die Crono nach 23.19 Minuten. Rang vier ging an die Italienerin Bianca Morvillo (23.53 Minuten), Rang fünf an die Deutsche Astrid Weirauch (25.31 Minuten).

Für den Mittwoch hat der 49. Giro delle Dolomiti seine eindeutig kürzeste Etappe auf dem Programm. Nach dem Start um 9.30 Uhr bei der Messe Bozen geht es 20,5 Kilometer (948 Höhenmeter) weit bis zur Ritten Arena nach Klobenstein, wobei der Abschnitt von Rentsch bis nach Weber im Moos (11,5 Kilometer und 791 Höhenmeter) zeitgestoppt wird. Die Etappe ist aus einem guten Grund so kurz: Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ein eigenes Programm zu erstellen und Südtirol zu erkunden, wobei das Team vom ASD Giro delle Dolomiti natürlich mit Tipps zur Seite stehen wird.

49. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 2:

Top-5 Herren

1. Georg Widmann ITA 18.36 Minuten

2. Ralph Ziegaus GER 18.49

3. Jérémy Clément FRA 19.36

4. Eduard Rizzi ITA 19.56

5. Stefan Vasilev BUL 20.03

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER 19.41 Minuten

2. Julia Tanner ITA 22.58

3. Christina Hildenstab GER 23.19

4. Bianca Morvillo ITA 23.53

5. Astrid Weirauch GER 25.31