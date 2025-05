Giro-Zeitfahren an Hoole – Del Toro gesamt weiter voran

Von: APA/dpa/Reuters

Der Niederländer Daan Hoole hat am Dienstag beim Giro d’Italia der Radprofis unerwartet das Einzelzeitfahren von Lucca nach Pisa gewonnen. Der 26-jährige Lidl-Teamkollege von Patrick Konrad benötigte für die 28,6 km 32:30 Min. und damit um sieben Sekunden weniger als Joshua Tarling (Ineos). Dessen britischer Landsmann Eather Heater (Soudal) wurde weitere drei Sekunden dahinter Dritter. Der Mexikaner Isaac Del Toro verteidigte die am Sonntag geholte Gesamtführung mit Erfolg.

Der 21-Jährige verlor als 37. 2:22 Min. auf Hoole, wobei seine Fahrt auf den letzten Kilometern von Regen beeinträchtigt war. Das betraf freilich auch seine ersten bzw. schärfsten Verfolger im Streben um das Rosa Trikot. Der Spanier Juan Ayuso vom Team Emirates büßte als 22. mit 1:34 Min. etwas weniger als der Tagessieger ein. 19 Sekunden kürzer als der Iberer war der Slowene Primož Roglič vom Team Red Bull-Bora unterwegs (+1:15).

Roglič machte gesamt fünf Plätze gut

Der eigentliche Favorit auf den Gesamtsieg verkürzte damit seinen Rückstand auf Del Toro, nachdem er nach einem Sturz beim Sonntag-Teilstück auch am Dienstag bei der Streckenerkundung zu Boden hatte müssen. Roglič verbesserte sich vom zehnten auf den fünften Gesamtrang, 1:18 Min. hinter Del Toro. Erster Verfolger des Mittelamerikaners ist sein Teamkollege Ayuso mit einem Aufholbedarf von 25 Sek.

Am Mittwoch wartet eine Kletter-Herausforderung, die nach einem flachen Beginn auf den San Pellegrino in Alpe im Apennin auf 1.623 Höhenmeter führt. Ein Anstieg von durchschnittlich 8,7 Prozent auf 13,5 Kilometern ist zu bewältigen. Danach warten noch zwei kürzere Anstiege. Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt endet Ende nächster Woche in Rom.