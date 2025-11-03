Gishamer erster österreichischer CL-Referee nach 14 Jahren

Von: apa

Österreich hat nach 14 Jahren wieder einen Schiedsrichter in der Fußball-Champions-League. Der Salzburger Sebastian Gishamer wird am Mittwoch (18.45 Uhr MEZ) in Baku die Begegnung zwischen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam und Club-Weltmeister Chelsea leiten. Das gaben die UEFA und der ÖFB am Montag bekannt. Bisher letzter österreichischer Referee in der Königsklasse war im November 2011 Robert Schörgenhofer. Kurz zuvor war auch Thomas Einwaller noch im CL-Einsatz.

“Die Nominierung für ein Champions-League-Spiel ist natürlich ein besonderer Moment. Jeder träumt davon, unter den Besten Europas dabei sein zu können”, wurde Gishamer, seit 2019 FIFA-Schiedsrichter, in einer ÖFB-Aussendung zitiert. “Ich habe diesen Schritt jetzt geschafft.” An den Linien wird der 37-Jährige von den Assistenten Roland Riedel und Santino Schreiner unterstützt, als vierter Offizieller fungiert Walter Altmann. Für die Video-Überprüfungen sind Manuel Schüttengruber als VAR und Josef Spurny als dessen Assistent zuständig. Für alle fünf ist es wie für Gishamer die CL-Premiere.

Der Vorarlberger Schörgenhofer hatte am 2. November 2011 die CL-Partie Viktoria Pilsen gegen FC Barcelona (0:4) geleitet. Drei Tore gingen damals auf das Konto von Lionel Messi. Der Tiroler Einwaller pfiff sein letztes Spiel in der Königsklasse im September desselben Jahres.