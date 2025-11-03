Aktuelle Seite: Home > Sport > Gishamer erster österreichischer CL-Referee nach 14 Jahren
Gishamer vor bisher höchstklassigem Einsatz seiner Karriere

Gishamer erster österreichischer CL-Referee nach 14 Jahren

Montag, 03. November 2025 | 10:50 Uhr
Gishamer vor bisher höchstklassigem Einsatz seiner Karriere
APA/APA/EXPA/UWE WINTER/EXPA/UWE WINTER
Schriftgröße

Von: apa

Österreich hat nach 14 Jahren wieder einen Schiedsrichter in der Fußball-Champions-League. Der Salzburger Sebastian Gishamer wird am Mittwoch (18.45 Uhr MEZ) in Baku die Begegnung zwischen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam und Club-Weltmeister Chelsea leiten. Das gaben die UEFA und der ÖFB am Montag bekannt. Bisher letzter österreichischer Referee in der Königsklasse war im November 2011 Robert Schörgenhofer. Kurz zuvor war auch Thomas Einwaller noch im CL-Einsatz.

“Die Nominierung für ein Champions-League-Spiel ist natürlich ein besonderer Moment. Jeder träumt davon, unter den Besten Europas dabei sein zu können”, wurde Gishamer, seit 2019 FIFA-Schiedsrichter, in einer ÖFB-Aussendung zitiert. “Ich habe diesen Schritt jetzt geschafft.” An den Linien wird der 37-Jährige von den Assistenten Roland Riedel und Santino Schreiner unterstützt, als vierter Offizieller fungiert Walter Altmann. Für die Video-Überprüfungen sind Manuel Schüttengruber als VAR und Josef Spurny als dessen Assistent zuständig. Für alle fünf ist es wie für Gishamer die CL-Premiere.

Der Vorarlberger Schörgenhofer hatte am 2. November 2011 die CL-Partie Viktoria Pilsen gegen FC Barcelona (0:4) geleitet. Drei Tore gingen damals auf das Konto von Lionel Messi. Der Tiroler Einwaller pfiff sein letztes Spiel in der Königsklasse im September desselben Jahres.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
69
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
34
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
32
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
26
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Kommentare
25
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 