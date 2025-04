Glasner-Club Crystal Palace holt in Unterzahl einen Punkt

Von: apa

Nach zwei deftigen Auswärtsniederlagen (2:5 bei Manchester City, 0:5 in Newcastle) hat Crystal Palace am Samstag trotz langer Unterzahl dicht gehalten. Das Team des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner holte in der englischen Fußball-Premier-League gegen Bournemouth im heimischen Selhurst Park ein 0:0. Die Londoner spielten nach Gelb-Rot gegen Chris Richards (45.+1) die zweite Hälfte mit nur zehn Mann und liegen unverändert auf Rang zwölf.

Glasner zeigte sich danach hochzufrieden. “Für mich war es außergewöhnlich, was meine Spieler geleistet haben. Es war beeindruckend, wie sehr wir in der zweiten Hälfte trotz Unterzahl dagegengehalten haben”, meinte der 50-Jährige.

Meister Manchester City feierte dank später Treffer von Nico O’Reilly (84.) und Mateo Kovacic (92.) bei Everton einen 2:0-Sieg. Das Team von Pep Guardiola verbesserte sich damit zumindest für einen Tag auf Rang vier. Nur noch einen Punkt vor City liegt der Dritte Newcastle nach einem 1:4 beim Sechsten Aston Villa.