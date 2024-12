Glasners Crystal Palace gewinnt Nachzügler-Duell in Ipswich

Von: apa

Oliver Glasner und sein Team Crystal Palace haben sich am Dienstag etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League verschafft. Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers gewann das Nachzügler-Duell bei Ipswich Town mit 1:0 (0:0) und hat nach dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Jean-Philippe Mateta erlöste in der 59. Minute die Gäste aus London, die in den jüngsten drei Matches zwei Remis und einen Sieg holten. Im Finish hatte Crystal Palace Glück, als ein Kopfball von Jaco Greaves nur an die Stange ging.