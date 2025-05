Glasners Crystal Palace zum Abschluss mit 1:1 bei Liverpool

Von: apa

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace zum Abschluss der Saison noch ein Remis beim Meister erkämpft. Der FA-Cup-Sieger holte am Sonntag in der letzten Premier-League-Runde bei Liverpools Titelparty mit einem 1:1 einen Zähler. Palace schloss die Spielzeit damit auf dem zwölften Rang ab. In einer engen Entscheidung um die Champions-League-Startplätze durften sich Manchester City, Chelsea und Newcastle United freuen.

Man City holte mit einem 2:0 bei Fulham den dritten Platz, Chelsea gewann ein direktes Duell bei Konkurrent Nottingham Forest mit 1:0 und wurde Vierter. Der Fünfte Newcastle durfte trotz eines 0:1 daheim gegen Everton jubeln, da Aston Villa bei Manchester United mit 0:2 verlor. Villa – das heuer im Viertelfinale der Königsklasse dabei war – bleibt nur die Europa League, Forest die Conference League als Trostpflaster. Der Zweite Arsenal schlug Absteiger Southampton mit 2:1.

Salah mit 29. Saisontor, auch Klopp feiert

Für Crystal Palace erzielte Ismaila Sarr (9.) an der Anfield Road früh das Führungstor. Liverpools Fans ließen sich ihre Feierlaune aber nicht verderben. Beim Champion wurde Ryan Gravenberch 20 Minuten vor Schluss nach einer Notbremse gegen Daichi Kamada ausgeschlossen, Mohamed Salah (84.) gelang im Finish mit seinem 29. Saisontor dennoch der Ausgleich. Der Ägypter wurde neben der Trophäe für den besten Torschützen auch zum “Spieler der Saison” ausgezeichnet.

Auf der Ehrentribüne sang vor Anpfiff auch der ehemalige Erfolgstrainer Jürgen Klopp laut die Hymne “You’ll Never Walk Alone” mit. Der 20. Meistertitel für die “Reds” stand schon länger fest. Der nun für Red Bull als globaler Fußballchef tätige Klopp hatte Liverpool von Oktober 2015 bis Mai 2024 betreut. Zu seinen Erfolgen gehörte 2020 der erste Meistertitel seit 30 Jahren. Nachfolger Arne Slot durfte sich gleich nach dem ersten Jahr an der Merseyside über die Meisterschaft freuen.

Freude bei Man City, Chelsea und Newcastle

Für Manchester City trafen Ilkay Gündogan (21.) per Fallrückzieher und Erling Haaland (72.) vom Elferpunkt. Chelsea jubelte nach dem Treffer von Levi Colwill (50.) über die Rückkehr in die Champions League, Forest ließ die große Chance auf den Millionenregen aus. Aston Villa ging in Manchester frustriert vom Feld. Bei den Gästen aus Birmingham wurde Keeper Emiliano Martinez kurz vor der Pause nach einem Foul außerhalb des Strafraums an Rasmus Höjlund ausgeschlossen. Villa wurde dann ein Treffer aberkannt, Morgan Rogers hatte United-Torhüter Altay Bayindir für den Referee regelwidrig den Ball abgeluchst. Eine für viele harte Entscheidung. Amad Diallo (76.) und Christian Eriksen vom Elfmeterpunkt (87.) schlugen noch für die “Red Devils” zu, die die Saison nur als 15. abschlossen.

Noch schlechter war Tottenham, der 17. rettete sich aber über den Europa-League-Triumph in die Champions League. Sechs englische Clubs spielen damit in der Königsklasse. Zum Saisonabschluss verloren die Spurs zu Hause gegen Brighton mit 1:4. Kevin Danso war bei den Verlierern über die volle Spielzeit dabei.