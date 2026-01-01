Glasners Palace prolongiert Sieglos-Serie: 1:1 gegen Fulham

Von: apa

Nach drei Niederlagen in Serie hat Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace zum Auftakt des neuen Jahres beim 1:1 gegen Tabellennachbar Fulham zumindest wieder einen Punkt in Englands Fußballliga geholt. Jean-Philippe Mateta erzielte das Tor der Hausherren (39.), die sich im Finish aber noch den Ausgleich einfingen (80.) und damit schon sechs Pflichtspiele auf einen Sieg warten. Die Eagles sind Neunter, auf Platz vier rangiert weiter Liverpool nach einem 0:0 gegen Leeds.