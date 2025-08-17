Aktuelle Seite: Home > Sport > Glasners Palace startet mit 0:0 bei Chelsea in PL-Saison
Palace trotzte Chelsea einen Punkt ab

Glasners Palace startet mit 0:0 bei Chelsea in PL-Saison

Sonntag, 17. August 2025 | 17:09 Uhr
Palace trotzte Chelsea einen Punkt ab
APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
Schriftgröße

Von: apa

Crystal Palace ist mit einem respektablen Remis bei Chelsea in die englische Fußball-Premier-League gestartet. Die Truppe von Trainer Oliver Glasner rang dem Club-Weltmeister am Sonntag an der Stamford Bridge ein 0:0 ab. Der frisch gebackene Supercupsieger (Community Shield) hatte im Londoner Derby in Hälfte eins Pech, als ein Freistoßtreffer von Eberechi Eze aberkannt wurde, weil sein Teamkollege Marc Guehi in der Chelsea-Mauer zu heftig für Unordnung gesorgt hatte (13.).

In Hälfte zwei drückten die “Blues” auf den Sieg, doch die Palace-Verteidigung behielt die Nerven und ließ kaum Gelegenheiten der Elf von Coach Enzo Maresca zu. Liam Delap (90.) und Andrey Santos (93.) hatten für die Gastgeber zwei Matchbälle, ihre Abschlüsse fielen aber zu überhastet aus. Nottingham Forest besiegte Brentford mit 3:1, am Abend findet in Manchester der Schlager zwischen United und Arsenal statt.

