Golfer Schwab löst in Südkorea Tour-Karte für 2025

Von: apa

Trotz einer ausbaufähigen Saison hat sich Matthias Schwab auch für 2025 die volle Spielberechtigung für die World Tour, die höchste europäische Golf-Liga, gesichert. Der Steirer landete als 112. gerade noch unter den 114 der Jahreswertung, die maßgeblich für eine Tour-Karte sind. In der südkoreanischen Stadt Incheon erreichte Schwab mit Sicherheitsrunden und dem geteilten 49. Platz sein Minimalziel.

“Positiv ist und war, dass ich erkennen konnte, dass ich trotz ständiger Probleme mit meinem Spiel mithalten konnte”, erklärte Schwab. “Mehr war heuer nicht drin.” Der 29-Jährige zeigte sich überzeugt, mit einigen Verbesserungen im kommenden Jahr wieder öfter vorne mitzuspielen. Das Ziel sei letztlich die PGA-Tour, auf der er bereits 2022 und 2023 gespielt hat. “Ich werde jetzt einmal Urlaub machen, regenerieren und mich dann in den USA auf die neue Saison vorbereiten.” Diese wird für ihn voraussichtlich im Dezember mit zwei Turnieren in Afrika und vor Weihnachten noch mit einem Turnier auf Mauritius beginnen.

Lukas Nemecz hatte in Südkorea den Cut verpasst und den Verbleib auf der DP World Tour verpasst. Er muss zurück zu den Qualifikationsturnieren. Bernd Wiesberger dagegen hat das erste Finalturnier in Abu Dhabi mit den Top 70 im Race to Dubai erreicht.