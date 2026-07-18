Aktuelle Seite: Home > Sport > Golfer Straka fällt bei British Open weit zurück
Schwerer Stand für Straka am dritten Tag der British Open

Golfer Straka fällt bei British Open weit zurück

Samstag, 18. Juli 2026 | 22:02 Uhr
Schwerer Stand für Straka am dritten Tag der British Open
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Der dritte Tag bei den British Open hat Österreichs Profigolfer Sepp Straka einen herben Rückschlag beschert. Der 33-Jährige kam mit dem Dünenkurs im Royal Birkdale Club von Southport überhaupt nicht zurecht und rutschte vom 25. auf den geteilten 64. Platz zurück. Den umgekehrten Weg nahm der Neuseeländer Ryan Fox, der sich mit einer 62er-Rekordrunde zwei Schläge hinter Sam Burns um 50 Positionen auf Platz zwei verbesserte. Burns visiert seinen ersten Major-Triumph an.

Der 30-jährige US-Amerikaner Burns, Nummer 18 der Weltrangliste, präsentierte sich heuer bereits bei zwei Major-Turnieren in Hochform. Beim Masters belegte er Platz sieben, die US Open beendete er auf Platz zwei. Das sind seine bisher besten Klassierungen bei den großen Turnieren. Vieles deutet darauf hin, dass am Sonntag ein neuer Akteur sein erstes Major gewinnen wird.

Straka findet nie zu seinem Spiel

Straka, der 2023 bei den Open Zweiter geworden war, wird es nicht sein. Dabei war er am Donnerstag als 13. mehr als solide gestartet und hatte selbst nach der zweiten Runde nur zwei Schläge Rückstand auf die Top Ten gehabt. Am Samstag fand Straka allerdings überhaupt nicht zu seiner Form. Fünf Bogeys und nur ein Birdie brachten ihm eine 74er-Runde (4 über Par) ein und ließen ihn durchs Klassement rauschen.

Fox hingegen darf sich Hoffnungen machen. Er egalisierte – wie tags zuvor Burns und der Australier Lucas Herbert – den Rekord für die überhaupt tiefste Major-Runde. Southport erlebt damit eine wahre 62er-Flut, schließlich war ein solcher Score vor dem aktuellen Turnier insgesamt erst fünfmal bei einem Major erreicht worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?
Kommentare
48
Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?
Bärensichtung in Südtirol
Kommentare
36
Bärensichtung in Südtirol
Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück
Kommentare
31
Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück
Nach Einsturz des Gerichts: Statiker schließt weitere Schwachstellen nicht aus
Kommentare
23
Nach Einsturz des Gerichts: Statiker schließt weitere Schwachstellen nicht aus
Frau und Kinder zu streng veganer Ernährung gezwungen
Kommentare
23
Frau und Kinder zu streng veganer Ernährung gezwungen
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 