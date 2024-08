Golferin Spitz auf Olympia-Rang 22 verbessert – Schober 36.

Von: apa

Emma Spitz hat sich auf der zweiten Runde des Olympia-Golfturniers in Paris um 14 Positionen auf den 22. Platz verbessert. Der Niederösterreicherin gelang am Donnerstag eine 70er-Runde von zwei unter Par, sie hält nun bei gesamt 145 Schlägen (1 über Par). Die Steirerin Sarah Schober spielte im Le Golf National bei Versailles eine 73 und behielt Platz 36 (148 Schläge) bei. An die Spitze schob sich die Schweizerin Morgane Metraux mit einer 66 bzw. gesamt 136 (8 unter Par).

Spitz gelangen in der Anfangsphase zwei Birdies. Dann ließ sie mit zwei Bogeys etwas nach, um auf den letzten beiden Löchern noch zwei Schlaggewinne zu schaffen. “Ich bin einfach ein bisschen besser reingekommen mit zwei Birdies auf den ersten drei Löchern. Die haben mir geholfen, mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Dann hat mich leider mein Putter im Stich gelassen für einige Löcher, zum Glück sind mir auf der 17 und 18 noch zwei Birdies gelungen, das war ein super Ende”, sagte Spitz und hofft auf eine Fortsetzung am Freitag. “Wenn ich so spiele wie heute, kann da echt noch was Gutes rausschauen.” Auf Rang drei fehlen sechs Schläge.

Schober kostete ein Doppel-Bogey am vorletzten Loch eine bessere Platzierung. Davor hatte die 32-Jährige drei Schlaggewinne sowie zwei Bogeys erzielt. Im Kampf um die Medaillen musste die Lokalmatadorin Celine Boutier mit einer 76 und den Rückfall von Position eins auf sechs ebenso einen Rückschlag hinnehmen wie die Weltranglisten-Erste Nelly Korda. Die Titelverteidigerin aus den USA war am Donnerstag ausgezeichnet unterwegs, bis sie auf der 16. Bahn – einem Par-3-Loch – sieben Schläge benötigte. Statt Top 3 ist Korda daher Zwölfte (142 Schläge).