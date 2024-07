Grabher bei ITF-Turnier gegen Qualifikantin mit Auftaktsieg

Von: apa

Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist am Mittwoch erfolgreich in ihr letztes Turnier vor den Olympischen Spielen in Paris gestartet. Bei einem mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Turin siegte die seit zwei Wochen 28-Jährige zum Auftakt gegen die italienische Qualifikantin Beatrice Ricci 6:2,7:5. Die 21-Jährige liegt in der Weltrangliste auf Position 498. Grabher ist durch die Folgen ihrer im August 2023 erlittenen Handgelenksverletzung auf Platz 317 zurückgefallen.

Bei den Sommerspielen ist sie über ihr “Protected Ranking” dabei. Nach ihrem Wiedereinstieg Ende März war die Partie gegen Ricci Grabhers siebente bzw. ihr zweiter Sieg. Den anderen Erfolg hatte sie in der vergangenen Woche bei einem ITF-Turnier in Aschaffenburg gegen eine Qualifikantin gefeiert, ehe sie der Deutschen Carolina Kuhl 1:6,0:6 unterlag. In Turin bekommt es Grabher nun erneut mit einer Italienerin zu tun, Achtelfinalgegnerin Sofia Rocchetti ist im Ranking 399. Das olympische Tennis-Turnier beginnt bereits am Samstag nächster Woche.

Fix planen kann Grabher mit einem Antreten bei den US Open. Die Entry List weist sie mit ihrem “protected ranking” von 73 aus. Bei den Männern scheint der Steirer Sebastian Ofner als Nummer 50 auf. Dominic Thiem hofft darauf, als US-Open-Sieger 2020 in seinem Abschiedsjahr per Wildcard dabei zu sein. Mit Andy Murray und Stan Wawrinka sind freilich zwei weitere frühere US-Open-Sieger nicht im Hauptfeld. Murray wird seine Karriere bis dahin allerdings womöglich beendet haben, und Wawrinka könnte als Nummer sieben der Nachrückerliste so noch zum Zug kommen.