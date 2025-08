Grabher beim ITF-Turnier in Amstetten im Viertelfinale

Julia Grabher steht in Amstetten im Viertelfinale

Von: apa

Die topgesetzte Julia Grabher hat beim ITF-W75-Tennisturnier von Amstetten das Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinale gelang der Vorarlbergerin am Mittwoch gegen die Slowenien Dalila Jakupovic ein 6:3,6:2-Erfolg. Mit Sinja Kraus sowie den mit Wildcards ausgestatteten Lilli Tagger und Ekaterina Perelygina hatten am Dienstag drei weitere Österreicherinnen Auftaktsiege gefeiert, sie bestreiten ihre Achtelfinalmatches beim mit 60.000 Dollar dotierten Event am Donnerstag.