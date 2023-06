Grand Prix Target Sprint: Südtiroler belegen Spitzenplatzierungen

Miskolc -Vom 17. bis 18. Juni fand in Miskolc in Ungarn der zweite Grand Prix Target Sprint des Jahres statt. Diese Rennserie entspricht dem Weltcup des Target Sprint und vier Südtiroler Athleten waren mit von der Partie.

Bei den Einzelrennen, die am Samstag ausgetragen wurden, belegte Sophia Göller (Auer) bei den Junioren der Damen den hervorragenden sechsten Platz. Besser lief es für Daniel Gruber (Auer, der bei den Junioren der Herren mit Platz drei die erste Medaille des Tages erringen konnte. Bei den Herren konnte Georg Unterpertinger als ältester Teilnehmer im Feld all seine Erfahrung einbringen und gewann ebenfalls Bronze. Bein den Damen Claudia konnte Lercher (Gsies) ihr volles Leistungspotenzial an den Tag legen und gewann überlegen die Goldmedaille.

In der Single Mixed Staffel gingen Sophia Göller und Daniel Gruber bei den Junioren sowie Claudia Lercher und Georg Unterpertinger bei den Senioren an den Start.

Die Juniorenstaffel lieferte ein solides Rennen ab und holte mit Platz drei eine weitere Medaille für das italienische Team. Noch besser präsentierte sich die Seniorenstaffel, welche in einem atemberaubenden Rennen, bei dem Georg Unterpertinger erst auf der Zielgeraden von der deutschen Staffel überholt wurde, die hervorragende Silbermedaille gewinnen konnte.

Das Trainerduo – Christian Varesco und Engelbert Zelger (beide aus Auer) – zeigte sich hoch zufrieden mit den Leistungen der Athleten und blickt optimistisch auf die nächsten anstehenden Termine.