Graz gewinnt Schlager beim KAC und übernimmt ICE-Führung
Sieg im Spitzenspiel und Tabellenführung für die Graz99ers

Graz gewinnt Schlager beim KAC und übernimmt ICE-Führung

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 20:20 Uhr
Sieg im Spitzenspiel und Tabellenführung für die Graz99ers
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Die Graz 99ers haben das Duell um die Tabellenspitze der ICE-Eishockeyliga gewonnen. Die Steirer machten am Sonntag im Schlager beim KAC im Finish einen 0:2-Rückstand wett und siegten mit 3:2 nach Verlängerung. Die Mannschaft von Dan Lacroix übernahm damit vor den punktgleichen Klagenfurtern Platz eins. Titelverteidiger Red Bull Salzburg feierte bei den Vienna Capitals einen 4:2-Sieg und schob sich wieder in die Top sechs.

Im Duell der aktuell zwei besten österreichischen Mannschaften musste der KAC seine Legionäre Jan Mursak, Nick Petersen und Jordan Murray vorgeben. Kapitän Thomas Hundertpfund schied im ersten Drittel verletzt aus. Dennoch waren die Kärntner lange auf dem besten Weg zu drei Punkten.

Finn van Ee brachte die Gastgeber in Führung (29.), indem er Torhüter Maxime Lagace die Sicht verstellte und einen Schuss von Thimo Nickl ins Tor verlängerte. Die Coaches Challenge der Grazer wegen eventueller Torhüter-Behinderung ging ins Leere. Sechs Minuten später traf auch Mario Kempe in Überzahl (35.). Im Schlussdrittel kämpften die Grazer vehement gegen die Niederlage an, schienen sich aber am souveränen Torhüter Sebastian Dahm die Zähne auszubeißen.

Innerhalb von 68 Sekunden schafften sie durch Chris Collins (56.) und Lukas Haudum (57.), der einen Pass von Anders Koch verwertete, doch noch den Ausgleich. Dank eines Powerplay-Treffers von Nicholas Bailen in der Overtime feierten die Grazer schließlich den sechsten Sieg in Folge und die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Salzburger Comeback nach 0:2

Die Salzburger holten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder drei Punkte, liefen in Wien aber lange einem Rückstand nach, weil sie das Überzahlspiel der Vienna Capitals nicht in den Griff bekamen. Carter Souch nach 55 Sekunden und Christof Kromp (34.) verwerteten die ersten zwei Powerplays der Wiener zur 2:0-Führung der Heimischen. Michael Raffl schaffte ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis den Anschluss (38.). Im Schlussdrittel vollendeten Brandon Coe (44.), Troy Bourke (56.) und Mario Huber (60.) das Comeback.

Die Pioneers Vorarlberg gaben die Rote Laterne an HC Innsbruck ab. Die Vorarlberger besiegten Fehervar 4:1, die Innsbrucker Haie mussten sich bei Olimpija Ljubljana 1:3 geschlagen geben. Der HCB Südtirol gewann bei Ferencvaros Budapest 3:1.

