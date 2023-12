Gröden besteht die FIS-Schneekontrolle

Beginn am 14. Dezember

St. Christina – Der internationale Ski- und Snowboardverband FIS hat am Samstag die 56. Saslong Classic nach der obligatorischen Schneekontrolle bestätigt. Den drei Weltcuprennen am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden steht damit nichts mehr im Weg.

Die 56. Saslong Classic beginnt am Donnerstag, 14. Dezember mit der Nahholabfahrt von Zermatt-Cervinia. Am Freitag, 15. Dezember wird das Programm mit dem Super-G fortgesetzt, ehe am Samstag, 16. Dezember das Südtiroler Speed-Spektakel mit der klassischen Grödner Abfahrt abgeschlossen wird. Alle drei Grödner Weltcuprennen beginnen jeweils um 11.45 Uhr.

Tickets für die 56. Saslong Classic sind noch erhältlich und können online auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung www.saslong.org/de/tickts käuflich erworben werden.

Programm 56. Saslong Classic

Dienstag, 12. Dezember 2023

11.45: Erstes Abfahrtstraining (Saslong-Piste)

Mittwoch, 13. Dezember 2023

11.45: Zweites Abfahrtstraining (Saslong-Piste)

Giovedì, 14 dicembre 2023

11.45: Nachholrennen Abfahrt (Saslong-Piste)

18.15: Siegerehrung DH und Startnummernauslosung Super-G (St. Ulrich)

Freitag, 15. Dezember 2023

11.45: Super-G (Saslong-Piste)

18.15: Siegerehrung Super-G und Startnummernauslosung Abfahrt (St. Ulrich)

Samstag, 16. Dezember 2023

11.45: Abfahrt (Saslong-Piste)

Im Anschluss Flower Ceremony und offizielle Siegerehrung DH (Saslong Stadion)