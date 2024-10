Von: mk

Sterzing – Tabellenführer Adler Stadtwerke Kitzbühel ist weiterhin nicht zu stoppen. Die „Adler“ gewannen bei Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps mit 6:2, womit die Tiroler bereits neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften Ritten haben. Im Südtiroler Derby setzte sich der HC Gherdeina Valgardena.it bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 3:1 durch und kletterte in der Tabelle auf den dritten Platz. Außerdem feierte SIJ Acroni Jesenice einen 9:0 Kantersieg gegen den HC Meran/o Pircher und der Tabellenzweite EK Die Zeller Eisbären behielt bei den Hockey Unterland Cavaliers mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand.

Gröden gewinnt Derby in Sterzing

Im Südtirol-Derby zwischen den Wipptal Broncos Weihenstephan und dem HC Gherdeina valgardena.it behielten die Gäste aus Gröden mit 3:1 die Oberhand. Für den neuen Tabellendritten war es der dritte Sieg in Folge, die Broncos wiederum kassierten die siebente Niederlage aus den vergangenen acht Spielen und liegen weiterhin auf Tabellenplatz zwölf. Alle Tore der Partie wurden im Mitteldrittel erzielt. Leo Messner brachte die Gäste zunächst in Führung (25.), ehe nur eineinhalb Minuten später Alessio Niccolai den Ausgleich erzielte. Beim 1:1 blieb es aber nicht lange, sechs Minuten vor Ende des zweiten Spielabschnitts traf Yuri Cristellon zur erneuten Führung für die „Furie“ und zwei Sekunden vor Drittelende war es Leo Messner, der mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für den 3:1-Endstand sorgte. Für den 21-jährigen Angreifer waren es die ersten Saisontore.

Vor Spielbeginn gaben die Wipptal Broncos Weihenstephan die Verpflichtung des Kanadiers Nick Campoli bekannt. Der Transfer wurde aufgrund des Abgangs von Philippe Sanche notwendig. Für Campoli sind die Broncos der erste Verein in Europa. In den vergangenen beiden Spielzeiten stend der Center bei den Iowa Heartlanders in der ECHL unter Vertrag.

Overtime-Sieg für Zell am See

Im neunten Saisonspiel mussten die Hockey Unterland Cavaliers zum bereits sechsten Mal in die Overtime, in welcher sie zum vierten Mal das Eis als Verlierer verlassen mussten. Insgesamt war es ihr siebentes Spiel, welches mit nur einem Tor Differenz entschieden wurde. Über die engen Spiele und vieles mehr spricht vieles CAV-Kapitän Tobias Brighenti Moretti im Interview (zur Story). Dieses Mal war der Tabellenzweite EK Die Zeller Eisbären zu stark für den Tabellenzehnten. Zell am See setzte sich knapp mit 3:2/OT durch. Für die Entscheidung sorgte Robin Johansson in der 62. Minute. Drei der vier Tore in der regulären Spielzeit wurden bereits im ersten Drittel erzielt. Zunächst gingen die Hausherren in Führung, ehe die „Eisbären“ gegen Ende des Abschnitts die Partie zunächst drehten. Der Ausgleich fiel schließlich in der 32. Minute in Überzahl. Weitere Treffer kamen in der regulären Spielzeit nicht aufs Scoreboard. In der Tabelle hat Zell am See nun fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Kitzbühel. Unterland hat als Zehnter acht Punkte Rückstand auf die Pinzgauer.

Jesenice fertigt Meran ab

Im vierten Spiel des Tages feierte SIJ Acroni Jesenice einen deutlichen 9:0-Heimsieg gegen den HC Meran/o Pircher. Die Slowenen erzielten sowohl im ersten als auch zweiten Drittel vier Treffer. Das neunte und letzte Tor der Partie verbuchten die Slowenen schließlich 68 Sekunden vor Spielende durch Olli Valtola. Der Finne war der einzige Spieler, der doppelt traf. Bor Glavic im Tor des AHL-Champions von 2023 konnte alle 23 Schüsse auf sein Tor parieren und somit sein erstes Shutout in der Alps Hockey League feiern. Tabellarisch rückte Jesenice durch den sechsten Sieg im siebenten Spiel auf Platz vier vor. Für den Tabellenelften Meran war es die vierte Niederlage.