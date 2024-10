Gröden verlässt Tabellenende nach Comeback-Sieg gegen Juniors

Von: ka

St. Ulrich/Wolkenstein – Im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League feierte der HC Gherdeina einen 3:2-Heimsieg über die Red Bull Hockey Juniors. Nachdem die Salzburger im Mittelabschnitt in Führung gingen, drehten die Hausherren die Partie im dritten Drittel zu ihren Gunsten. Die Südtiroler verbesserten sich mit ihrem zweiten Saisonsieg vom Tabellenende auf den achten Platz.

Gröden hielt vor der Partie bei erst einem Sieg aus fünf Spielen. Die zweitplatzierten Red Bull Hockey holten hingegen zuvor drei Siege in Serie. Es entwickelte sich ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gäste in der 22. Minute durch Daniel Assavolyuk in Führung. Im Schlussabschnitt drehten die Südtiroler die Partie aber zu ihren Gunsten. In der 45. Minute traf Yuri Cristellon zum Ausgleich, nur 71 Sekunden später stellte Simon Pitschieler auf 2:1. Nach dem 3:1 durch Brad McGowan (51‘) sah es kurz nach der Entscheidung aus, doch die Juniors kamen noch einmal zurück. Lukas Hörl brachte die Salzburger auf ein Tor heran, in der Schlussphase rettete die Gröden-Defensive rund um Goalie Paul Hofer den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Alps Hockey League Di, 08.10.2024:

HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors 3:2 (0:0,0:1,3:1)

Referees: RUETZ, STEFENELLI, Abeltino, Rinker

Goals 0:1 RBJ Assavolyuk D. (21:46 / Wurzer M. / EQ), 1:1 GHE Cristellon Y. (44:35 / Messner L. ,Moroder S. / EQ), 2:1 GHE Pitschieler S. (45:46 / Kasslatter H. / EQ), 3:1 GHE McGowan B. (50:36 / Deluca S. ,Laitinen V. / EQ), 3:2 RBJ Hörl L. (58:46 / Assavolyuk D. / EQ)