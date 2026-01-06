Große Vorfreude auf die 20. Ausgabe des Europacups im Sarntal

Von: mk

Reinswald – In einem Monat ist die Schöneben-Piste in Reinswald wieder Schauplatz von zwei Europacuprennen Ski Alpin der Frauen. Zur Austragung kommen am Dienstag, 3. und Mittwoch, 4. Februar jeweils ein Super-G. Die Veranstalter um Koordinator Luis Hofer stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe.

Was haben die ehemaligen Skirennläuferinnen Christine Spornring und Selina Heregger gemeinsam, außer dass sie beide für den ÖSV angetreten sind? Sie haben Anfang Februar 2005 die ersten beiden Europacuprennen in Reinswald gewonnen. Spornring entschied vor 7643 Tagen die Abfahrt für sich, Heregger war 24 Stunden später im Super-G erfolgreich.

21 Jahre nach der Premiere sind die Sarner Speedrennen in der zweithöchsten Rennserie längst zu einem Fixtermin im dicht gedrängten Kalender geworden. Ein Klassiker, auf den sich die Athletinnen aus allen Teilen der Welt jedes Jahr freuen. So wird es auch heuer sein, wenn der Europacup wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 im Herzen Südtirols gastiert. Nicht auszuschließen, dass die eine oder andere Top-Athletin, die nicht für die Spiele mit den fünf Ringen nominiert wurde, ins Sarntal kommt, um sich hier fit zu halten und Rennpraxis zu sammeln. Oder dass sogar eine Olympiastarterin dabei ist, die sich noch den letzten Schliff holt?

Als die Weltmeisterin vorbeischaute – und siegte

Als frischgebackene Doppelweltmeisterin (Abfahrt, Team-Kombi) ist Ende Februar 2025 Breezy Johnson nach Reinswald gekommen. Den Super-G hat sie damals nach eigener Aussage bestritten, um in dieser Disziplin mit guten Punkten auch im Weltcup weiter vorne starten zu können. Gesagt, getan – Johnson gewann den ersten Super-G und landete im zweiten auf dem dritten Platz. Das vorläufig letzte Europacuprennen im Sarntal entschied Nadine Fest aus Österreich für sich, die mit vier Erfolgen Rekordsiegerin in Reinswald ist.

In diesem Jahr werden die Athletinnen voraussichtlich am Montag, 2. Februar anreisen. Um 19 Uhr geht die erste Mannschaftsführersitzung über die Bühne. Der erste Super-G ist am Dienstag, 3. Februar mit Start um 10 Uhr vorgesehen. Dieses Rennen ist ein Jubiläum im Jubiläum, denn es ist die insgesamt 60. Entscheidung auf Sarner Schnee. Anschließend wird um 14 Uhr zur zweiten und letzten Mannschaftsführersitzung gebeten. Der zweite Super-G findet am Mittwoch, 4. Februar statt und wieder wird um 10 Uhr gestartet. Technischer Delegierter der FIS ist Dusan Gorisek aus Slowenien.

„Nach 20 Jahren werden wir nicht müde zu betonen, dass die Europacuprennen für unser Tal sehr wichtig sind. In erster Linie wegen der zahlreichen Nächtigungen, die wir in einer touristischen Nebensaison generieren. Wir danken auch unseren vielen Sponsoren und Partnern, sowie den vielen Freiwilligen, die uns die Ausrichtung des Europacups überhaupt erst ermöglichen. Und natürlich geht auch an die Bergbahnen Reinswald ein Dank, die jedes Jahr für perfekte Bedingungen auf der Rennpiste sorgen“, erklären die Veranstalter abschließend.