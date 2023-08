Großer Coup: Italienische U21-Nationalmannschaft spielt im Drusus-Stadion

Azzurrini treffen am 17. Oktober in Bozen auf Norwegen

Bozen – Die Südtiroler Landeshauptstadt wird fußballerisch immer bekannter. Wie der italienische Fußballverband FIGC am Dienstag bekannt gab, werden am Dienstag, dem 17. Oktober – Anstoß um 17.45 Uhr – die Azzurrini des neuen Trainers Carmine Nunziata im Kampf um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 auf ihre gleichaltrigen Kollegen aus Norwegen treffen.

Italiens U21 wird das erste Mal in Bozen ein Pflichtspiel bestreiten. In der Vergangenheit war das Drusus-Stadion bereits Gastgeber für die U18-Nationalmannschaft (2002 gegen Deutschland) und die Nationalmannschaft der Frauen(1983 gegen Österreich und 2004 gegen Deutschland).

Für die Azzurrini wird das Spiel gegen Norwegen nach den Spielen gegen Lettland und die Türkei, die am 8. beziehungsweise am 12. September stattfinden werden, das dritte Spiel in dieser Qualifikation sein.