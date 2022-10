Großer Saisonabschluss der Ranggler

St. Martin in Passier – 110 Ranggler trafen sich am 23. Oktober in St. Martin in Passeier zum VSS/Raiffeisen Abschlussranggln und zum internationalen „Drei Länderranggln“. Gemeinsam feierten sie dabei das Ende einer erfolgreichen Saison für den Rangglsport.

Wie jedes Jahr trafen sich die Ranggler am Sonntag, den 23. Oktober zum Abschluss des Jahres in St. Martin in Passeier. Auf dem Programm stand das VSS/Raiffeisen Abschlussranggln mit einem internationalen Preis- und Hogmoarranggln und dem Länderranggln der Mannschaften aus Salzburg, Tirol und Südtirol.

Der Rangglverein Passeier mit Obmann Gottfried Pichler konnte heuer 110 Ranggler, davon 90 Schüler- und Jugendranggler und zahlreiche Zuschauer, darunter auch VSS-Obmann Günther Andergassen, zum letzten Ranggln der langen Saison willkommen heißen. „Kaum eine Sportart verbindet die Tradition, das Brauchtum und den Sport so eindrucksvoll wie das Ranggln. Die Leidenschaft aber vor allem die Freude der Kleinsten war besonders beeindruckend, großes Kompliment“, erklärte Andergassen.

Der Höhepunkt war das „Drei Länderranggeln“ zwischen Salzburg, Tirol und Südtirol. Die Salzburger Mannschaft konnte sich mit 14 Punkten vor Tirol mit zehn Punkten und Südtirol mit sechs Punkten durchsetzen. „Wir haben eine super Saison hinter uns und konnten trotz Corona einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen. Zudem freuen wir uns, dass wir viel Nachwuchs haben und sich die Jugend für den Rangglsport begeistert“, so VSS-Referent für Ranggln Markus Wolfsgruber.

Die Ergebnisse der Südtiroler Ranggler des Internationalen Preisranggln:

· Klasse 10-12 Jahre:

o 2. Preis: Unterkalmsteiner Martin (Passeier)

· Klasse 12-14 Jahre:

o 1. Preis: Ilmer Jonas (Passeier)

o 3. Preis: Fiegl Devid (Passeier)

o 4. Preis: Stocker Markus (Ahrntal)

· Klasse 16-18 Jahre:

o 2. Preis: Auer Martin (Passeier)

· Allgemeine Klasse 3: 2. Preis, Gufler Matthias (Passeier)

o 3. Preis: Parolin Matteo (Bruneck)

· Allgemeine Klasse 2:

o 2. Preis: Wolfsgruber Markus (Vintl)

· Allgemeine Klasse 1:

o 2. Preis: Pichler Benjamin (Passeier)

· Schülerhogmoar: 1. Preis, Fiegl Devid (Passeier)

o 3. Preis: Ilmer Jonas (Passeier)

· Jugendhogmoar:

o 2.Preis: Auer Martin (Passeier)

· Hogmoar Allgemeine Klasse:

o 3. Preis: Pichler Benjamin (Passeier)