Großes Kanu-Event in der Naturarena Gilf in Meran rückt näher

Meran – In einer Woche ist es wieder so weit. In der Naturarena Gilf in Meran wird wieder durch die Slalom-Tore gepaddelt. Der SC Meran veranstaltet den internationalen Kanuslalom bereits zum 67. Mal. Drei Mal war die Passerstadt bereits Austragungsort einer Kanu-WM, 1953, 1971 und 1983. In diesem Jahr steht erstmals wieder nach 2019 ein Weltranglisten-Kanuslalom und auch wieder ein Europacuprennen auf dem Programm. Außerdem werden auf der Passer die U18-Italienmeister im Kanuslalom gekürt. Die Regenfälle der letzten Tagen haben dafür gesorgt, dass der internationale Kanuslalom in Meran auch in diesem Jahr wieder reibungslos über die Bühne gebracht werden kann.

Dafür sorgen werden die rund 80 zum großen Teil freiwilligen Helfer. „Nach den letzten Niederschlägen erwarten wir uns einen guten Wasserstand. Für nächste Woche werden die wärmeren Temperaturen die Schneeschmelze begünstigen. Die Strecke ist seit ein paar Jahren kürzer und daher spektakulärer geworden inmitten der einzigartigen, botanischen Kulisse der Gilf“, sagt der OK-Chef Walter Weger. „Nach den positiven Erfahrungen im letzten Jahr organisieren wir unser Wettkampfwochenende im Sinne der Nachhaltigkeit zum zweiten Mal als „Green Event“. Es geht darum, die gesamte Veranstaltung weitestgehend Ressourcen sparend abzuhalten. Dies wird durch vorrangigen Einsatz von ökologisch nachhaltigen Mitteln und Materialien, durch gezielte Müllvermeidung sowie durch strenge Mülltrennung erreicht. Für ein zielführendes Gelingen der Aktion wird unser Sport-Event von einer entsprechenden Sensibilisierung-Kampagne für alle Beteiligten begleitet. Das Abhalten eines solchen Events ist mit einem etwas höheren finanziellen Aufwand verbunden, aber das wollen wir der Umwelt zu liebe leisten. So konnten wir beispielsweise im letzten Jahr im Catering- Bereich Müll und Abfälle auf 20 Prozent verringern. Anstatt Plastikbecher und Plastikteller gab es Geschirr, welches abgespült wurde“, erzählt Weger.

Der OK-Chef rechnet mit der Teilnahme von etwa 150 Slalom-Kanuten aus zehn Ländern. Unter anderem haben sich einige namhafte Athleten angemeldet wie die mehrfache Wildwasser-Weltmeisterin Martina Satkova aus Tschechien, der U23-C1-Weltmeister und mehrfache WM- und EM-Medaillengewinner Roberto Colazingari sowie der K1-Vizeweltmeister 2021 Marcello Beda. Gut vertreten sind auch die Slalom-Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler. Neben den erfolgreichsten Burggräfler Slalom-Kanuten der letzten Jahre, Matthias und Jakob Weger und Jakob Luther, werden auch mehrere junge Athleten des SC Meran an den Start gehen werden. Neben Alice Gravino, Sara Furlan, Annika Senoner, Eva Haller und Elina Schlechtleitner werden auch Marian Drescher, Lars Aaron Senoner, Liam Kaplan, Magnus Mumelter, Philipp Kröss und Christian Stocker am 67. internationalen Kanuslalom in Meran teilnehmen. Für die meisten ist es sogar eine Premiere. Starten werden auch Carolin Schaller und Tamara Drescher. Rennbeginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 9.00 Uhr.