Guirassy-Tor beschert Dortmund Heimsieg gegen St. Pauli

Von: APA/dpa

Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund vor dem nächsten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga bewahrt. Der vom VfB Stuttgart verpflichtete Torjäger erzielte am Freitag in der 83. Minute den Siegtreffer zum 2:1 gegen Aufsteiger FC St. Pauli. Eric Smith (78.) hatte zuvor die erstmalige Dortmunder Führung durch Rami Bensebaini (43.) im Signal Iduna Park ausgeglichen. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte im BVB-Dress durch, bei den Gästen kam David Nemeth nicht zum Einsatz.

Der BVB kletterte zumindest für einen Tag auf Rang vier. Der Auftritt taugte jedoch nur bedingt als Mutmacher für die Neuauflage des Champions-League-Endspiels der Vorsaison am Dienstag bei Real Madrid.