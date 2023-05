Guter Wasserstand beim Kanu-Klassiker in Meran

Meran – Der Internationale Kanuslalom in Meran kann kommen. Die Regenfälle der letzten Tage und die Schneeschmelze haben dafür gesorgt, dass der 67. internationale Kanuslalom am Pfingstwochenende in der Naturarena Gilf bei gutem Wasserstand über die Bühne gebracht werden kann. Veranstalter ist wie schon bei allen vorherigen 66 Auflagen der SC Meran. Der Rennablauf ist derselbe wie im letzten Jahr. Am Samstag steht ab 9 Uhr ein offenes Rennen mit 2 Durchgängen für die allgemeine Klasse in den 4 Bootsklassen Kajak-Einer Herren und Damen und Canadier-Einer Herren und Damen auf dem Programm.

Dabei werden auch die Junioren-Italienmeister in 5 Bootsklassen gekürt. Höhepunkt des 67. Internationalen Kanuslaloms in Meran ist der Weltranglisten-Kanuslalom und Europacup mit Quali und Finallauf am Sonntag. Zum 8. Mal ist die Passer Schauplatz eines Weltranglisten-Kanuslaloms. Der Quali-Lauf beginnt um 9 Uhr, der Finallauf um 13:30 Uhr. Bei beiden Rennen müssen 18 bis 20 Slalom-Tore, 6 davon aufwärts, möglichst schnell durchpaddelt werden. Torberührungen werden mit 2 Strafsekunden geahndet, ausgelassene Tore mit 50 Strafsekunden. Der Start erfolgt in der Gilfklamm. Das Ziel ist nach dem Steinernen Steg. Die Zuschauer können die Rennen wieder auf der unteren Gilf-Promenade und den Brücken hautnah mitverfolgen. Rund 130 Kanuten aus 9 Ländern werden am 67. internationalen Kanuslalom in Meran teilnehmen. Auch 19 Südtiroler Slalom-Kanuten sind am Start. Angeführt werden sie von Jakob Weger (25) aus Schenna, der seine Berufspaddler-Karriere vor etwas mehr als einem Jahr beendet hat.

„Ich war schon seit längerem nicht mehr im Slalom-Boot. Deshalb sind meine Erwartungen eher bescheiden. Dennoch glaube ich, dass ich die Passer gut kenne und vielleicht trotzdem eine Chance auf einen Podiumsplatz habe, wenn alles gut läuft“, glaubt Jakob Weger. Auch sein Bruder Matthias Weger (27), der vor kurzem an einer Gruppe erkrankt war und sich zur Zeit ganz auf die Extrem-Kajak-EM am 3. Juni im Passeiertal vorbereitet, will bei seinem Heimrennen antreten. „Ich bin wieder fit und werde voraussichtlich nur einen Tag mitfahren, da ich mich auf den „King of the Alps“ und die Extrem-Kajak-WM im Passeiertal konzentriere und den Lauf als Training hernehme“, nimmt sich Matthias Weger vor. Carolin Schaller nimmt sich für ihren 4. Start beim internationalen Kanuslalom in Meran ebenso Einiges vor. „Mein Ziel ist am Samstag auf jeden Fall im vorderen Drittel dabei zu sein und 2 gute Läufe zu zeigen und am Sonntag ins Finale zu kommen“, hofft Carolin Schaller.Tamara Drescher (19) startet ebenso zum 4. Mal beim Heimrennen.

„Es ist jedes Mal aufs Neue schön, in der Heimatstadt am Start zu sein. Da ich in den letzten Jahren das Finale nur um einige Hundertstel-Sekunden verpasst habe, ist mein Ziel die Qualifikation für den Finallauf“, hat sich Tamara Drescher zum Ziel gesetzt. Weiters paddeln Jakob Luther, Martin Unterthurner, Liam Kaplan, Magnus Mumelter, Philipp Kröss, Christian Stocker, Marian Drescher, Lars Aaron Senoner, Annika Senoner, Sara Furlan, Eva Haller, Alice Gravino und Elina Schlechtleitner vom SC Meran/Raika-Torggler sowie Manuel und Matthias Ulpmer vom SV Milland mit.

Programm des 67. Internationalen Kanuslaloms in Meran:

Samstag, 27. Mai 2023:

Offener internationaler Kanuslalom und U18- Italienmeisterschaft

9 – 12 Uhr: 2 Durchgänge in 4 Bootsklassen (K1 und C1 Männer und Frauen) in der allgemeinen Klasse und Quali (2 Durchgänge) in 5 Bootsklassen (K1 und C1 Burschen und Mädchen und C2) in der Junioren-Klasse

14.00 – 15.30 Uhr: Finalläufe in den Bootsklassen C1 und K1 Burschen und Mädchen, C2 der Junioren-Klasse (U18)

anschließend: Siegerehrung am Bootshausgelände des SC Meran

Sonntag, 28. Mai 2023

09:00 Uhr: 1 Quali-Lauf in 4 Bootsklassen (K1 und C1 Männer und Frauen)

13:30 – 15:00 Uhr: Finallauf in allen 4 Bootsklassen

anschließend: Siegerehrung am Bootshausgelände des SC Meran