Gutes Wochenende für FCS-Jugendmannschaften

Eppan/Rungg – Im heimischen FCS Center bezwingt die Formation von Momi Hilmi die Giuliani mit 3:0, während die Mannschaft von Napoletani gegen die Triestina 1:1 spielt – die U16 siegt bei Giana Erminio

Die Primavera-3-Mannschaft des FC Südtirol war an diesem Wochenende spielfrei – dafür kehrten die nationalen U17- und U15-Teams (mit identischen Spielkalendern) sowie die U16 der Serie C nach der Winter- und Weihnachtspause wieder ins Spielgeschehen zurück.

UNTER 17 | NATIONALE EBENE

Heimsieg für die nationale U17-Mannschaft des FCS: im Rahmen des 11. Spieltags, dem zweiten der Rückrunde, bezwingen die Weißroten von Mister Momi Hilmi zuhause im FCS Center die US Triestina mit 3:0. Es treffen Messner vor dem Seitenwechsel sowie Loncini und Buzi nach Wiederanpfiff. Da Padua und Feralpisalò 1:1-Remis spielen, holt der FC Südtirol die Biancoscudati an der Tabellenspitze ein: beide Teams weisen nun 25 Punkte auf.

FC SÜDTIROL – TRIESTINA 3:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Prosch, Balde, Sinn, Rottensteiner, Arman (64. Celia), Loncini (72. Rabanser), Konci, Buzi, Uez (64. Padovani), Messner (72. Mutschlechner)

Auf der Ersatzbank: Harrasser, Guarnaccia

Trainer: Mohamed Hilmi

TRIESTINA: Mazzocco, Esposito (75. Canciani), Pacor (60. De Luca), Crosara, Notaro, Zulian (60. Martino), Mrzic, Bibaj (75. Hodaj), Valente, Fasan (88. Mucciolo), Chittaro (46. Rossi)

Auf der Ersatzbank: Chermaz

Trainer: Gianluca Rorato

SCHIEDSRICHTER: Simone Pandini (Bozen) | Giuseppe Ragozzino & Mattia Marchetti (Bozen)

TORE: 1:0 Messner (27.), 2:0 Loncini (53.), 3:0 Buzi (90.)

UNTER 15 | NATIONALE EBENE

Im Rahmen des 11. Spieltags der nationalen U15-Meisterschaft spielt der FCS zuhause gegen das gleichaltrige Team der US Triestina 1:1-Unentschieden. Es ist das dritte Remis für die Weißroten, neben drei Siegen und vier Niederlagen. Die Rossoalabardati gehen in der 10. Spielminute durch Osmani mit 1:0 in Führung, ehe Del Pin für den FCS noch vor der Halbzeit ausgleichen kann (34.).

FC SÜDTIROL – TRIESTINA 1:1 (1:1)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Del Pin, Annan, Borgognoni, Hoxha (58. Lochner), Volcan, Mahlknecht, Brik, Guarise (73. Franchi), Turini (73. Fumai), Bajro (20. Finotti)

Auf der Ersatzbank: Pircher, Bettini

Trainer: Fabio Napoletani

TRIESTINA: Corbatto, Bonalumi (58. Dimitreijevic), Carnese, Bossi, Oppenhaim, Dudine, Drago, Krizmancic (58. De Panfilis), Osmani (70. Cornacchi), Pescatori, Kozlovic

Auf der Ersatzbank: Sain, Glavina, Demarco

Trainer: Livio Lupidi

SCHIEDSRICHTER: Johannes Morandell (Bozen) | Alex Senatore & Manuel Macrì (Bozen)

TORE: 0:1 Osmani (10.), 1:1 Del Pin (34.)

UNTER 16 | NATIONALE EBENE (SERIE C)

Im Rahmen des 8. Spieltags von Kreis B der nationalen Unter 16-Meisterschaft der Serie C besiegen die Jungs des FC Südtirol auswärts im Stadio Comunale von Pessano Con Borgano (Provinz Mailand) Giana Erminio mit 3:0 – dank der Treffer von Schwellensattl (20.), Buonavia (64.) und Seibstock (87.). Ebenfalls erwähnenswert: Keeper Bonifacio hält einen Elfmeter.

GIANA ERMINIO – FC SÜDTIROL 0:3 (0:1)

GIANA ERMINIO: Buzzi, Sirtoli (Berra), Nava, Pirotta, Prendi, Formenti, Di Bitonto, Corleo, Dalla Libera (Ratti), Mihali, Modica (Brambilla)

Auf der Ersatzbank: Caforio, Sandre, Maggioni

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Mahaj, Margoni, Reng, Fugaro (Quaranta), Buonavia (Malcangio), Hofer, Schwellensattl (Seibstock), Vranici (Sinn), Stublla (Chanii)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Gander

SCHIEDSRICHTER: Lai (Cinisello Balsamo)

TORE: 0:1 Schwellensattl (20.), 0:2 Buonavia (64.), 0:3 Seibstock (87.)